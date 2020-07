Søstre er nu klar til 25 ungkarle

Elly og Becky er nu klar til at vælge mellem 25 ungkarle i reality-tv-programmet 'The Bachelorette'

Det australske reality-tv-program 'The Bachelorette' har for første gang nogensinde besluttet, at to søstre nu sammen skal kæmpe om 25 ungkarle i konceptet, hvor begge søstre kan ende op med at blive gift med en af de 25 mænd.

De heldige søstre er den 25-årige Elly Miles og hendes 30-årige storesøster, Becky Miles. Programmet 'The Bachelorette' er en udløber af det i forvejen kendte tv-program 'The Bachelor'. Den 25-årige Elly Miles var i øvrigt sidste år deltager i 'The Bachelor', hvor det var ungkarlen Matt Agnew, der skulle finde sig en kæreste eller kone blandt 25 kvinder.

I et opslag på Twitter tirsdag meldte det australske tv-program Bachelorette følgende ud omkring de to søstre deltagelse i programmet:

'Vi håber, I er klar til dobbelt kærlighed ... og dobbelte buketter af roser! Vi introducerer her de nye Bachelorettes, Elly og Becky Miles'.

We hope you're ready for double the love... and double the roses! Introducing your 2020 Bachelorettes, Elly and Becky Miles #BacheloretteAU pic.twitter.com/wSQx6gR5Jr — #BacheloretteAU (@BacheloretteAU) July 28, 2020

Den tidligere mandlige deltager i 'The Bachelorette' og nuværende deltager i 'Bachelor in Paradise' Jake Ellis bød de to søstre velkommen til realityserien med et opslag på Twitter, hvor han skrev: 'Det er fantastisk'.

Der var dog også kritiske røster fremme om de to søstres deltagelse i tv-programmet. En Twitter-bruger skrev følgende:

'Er der nogen andre, der også synes, at det er lidt mærkeligt at caste to søstre til 'The Bachelorette'.

Der var også flere, der kritiserede, at man igen vil bruge en hvid person - og i dette tilfælde oven i købet to hvide personer som hovedpersonerne i programmet. De efterlyste mere diversitet fra skaberne af 'The Bachelorette'.

Magasinet Woman's Day har også lagt et opslag ud på Facebook omkring de to smukke søstre. Her skriver de:

'Så ens og alligevel så forskellige'.