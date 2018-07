Sommerens mest uhyggelige tv-serie: Tør du se den?

- Unge mand. Hvem er du? Hvad hedder du? Hvem smed dig ned i det hul?

Sådan lyder nogle af de første spørgsmål til den svenske skuespiller Bill Skargaards mystiske karakter 'The Kid' i den nye gyser-serie på HBO Nordic med titlen 'Castle Rock', der er baseret på Stephen Kings mest skræmmende historier og karakterer. Det hele er knyttet sammen i en mørk og uhyggelig fortælling, der finder sted i den amerikanske stat Maine.

I tv-serien Castle Rock, der har premiere på HBO Nordic på torsdag 26. juli, spiller Bill Skarsgaard den mystiske fange 'The Kid', der har været spærret inde i en hule eller måske nærmere et stort hul i en meget lang periode i statsfængslet Shawshank. Men der er ingen, der aner, hvem han er, hvor han kommer fra. Eller hvordan han overhovedet er havnet i fængslet.

Spørgsmålene hagler ned over den mystiske fange The Kid, der i løbet af tv-serien også selv bliver lidt klogere på, hvem han egentlig er.(Foto: HBO Nordic)

Til det amerikanske medie Collider.com fortæller Bill Skarsgaard, at det har været udfordrende og spændende at spille rollen som 'The Kid':

- Hver gang publikum kigger på ham, undrer de sig. 'Hvad fanden tænker han på? Hvad laver han? Man kan virkelig spille omkring den rolle med meget små virkemidler, fordi publikum er til stede. De forsøger at læse dit ansigt og tænker, hvad er agendaen her? Hvad har han gang i? De små ting betyder virkelig meget i den her serie, forklarer Bill Skargaard og tilføjer:

- Jeg håber virkelig, at tv-serien er en af den slags tv-serier, hvor du ser det hele og får en stor forløsning til sidst. Og når du så genser tv-serien, vil du se den fra et helt nyt perspektiv. Det har været fantastisk at spille 'The Kid', siger Bill Skarsgaard, der også havde titelrollen som den uhyggelige klovn 'Pennywise' i Steven King-filmatiseringen af filmen 'It'.

Ejendomsmægleren Molly Strand spillet af Melanie Lynskey bliver også viklet ind i den uhyggelige historie i Castle Rock. (foto: HBO Nordic)

'Castle Rock' tager seerne med ind i et frygtindgydende univers skabt af Stephen King. Serien er produceret af J.J. Abrams og har André Holland, Melanie Lynskey og Bill Skarsgård i hovedrollerne. I mindre roller ses også Jane Levy, Sissy Spacek, Scott Glenn og Terry O'Quinn.

Den fiktive by Castle Rock i Maine har været skildret flere gange i Stephen Kings romaner; 'Cujo', 'It' og 'Needful Things' samt i novellerne 'The Body' og 'Rita Hayworth' og 'The Shawshank Redemption'. I disse historier udspiller handlingen sig i eller refererer til 'Castle Rock'. Den nye gyserserie er en nyindspilning, som for første gang omfatter temaer og verdener fra hele Kings litterære univers med fokus på hans mest elskede og ikoniske historier.

Andre Holland spiller rollen som advokaten Henry, der har specialiseret sig i at hjælpe fanger på dødsgangen. (Foto: HBO Nordic)

Adskillige medier i USA har allerede anmeldt tv-serien 'Castle Rock', heriblandt Vox, der melder ud, at tv-serien meget vel kan blive den mest skræmmende og uhyggelige serie på tv. Anmelderen Karen Han skriver blandt andet:

- Kings romaner og noveller er mest skræmmende, når monstrene er mere familiære end abstrakte. Minder fra det mørke, som vi måske kan møde hver dag i andre eller i os selv. 'Castle Rock' formår at fange den frygt, der kommer ved at genkende mørket. Og så længe tv-serien ikke koncentrerer sig for meget om de konventionelle rædsler, der lurer lige uden for skærmen, kan den meget vel blive den mest uhyggelige serie på tv.