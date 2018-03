Sorry drenge - hun er til piger

Maxim magasinet kårede hende i 2016 til den hotteste kvinde i verden, og på et nyt Instagram-billede viser den belgisk-fødte dejlighed, at placeringen ikke var ubegrundet.

Se billedet herunder:

Mon Kristen Stewart har været der i nat og forstyrret Stella Maxwell. Foto: All Over Press

Med frække sovekammer-øjne og i minimalt undertøj ser hun ud til at være på vej til at stå ud af sengen efter en god nats søvn - hvis da ikke Kristen Stewart har været der og forstyrret hende.

Kys fotograferet gennem bag-vinduet. Foto: All Over Press

Så har hun nok ikke fået megen skønheds-søvn.

Modellen og Hollywood-stjernen har været kærester siden 2016 - formentlig til stor skuffelse for mandfolk, der drømmer våde drømme ved tanken om den 27-årige skønhed.

Tidligere havde hun også en kort flirt med Miley Cyrus, så det kan vist godt tages for givet, at modellen er til sit eget køn.

Stella Maxwell er tilknyttet undertøjs-mærket Victoria's Secret, men The Daily Telegraph skriver, at hun også er del af et nyt samarbejde mellem Model Co og mode-legenden Karl Lagerfeldt.

Det er meningen, at hun skal være ansigtet udadtil for en række skønheds-produkter, som de to parter skal samarbejde om at skabe.

Stella Maxwell har fået et nyt tilbud. Foto: All Over Press

Foto: All Over Press

Ikke den værste til den rolle.

