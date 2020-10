Sortlistet af Hollywood: Tog kokain som 12-årig

Skuespilleren Drew Barrymore var vild og udfarende i de tidlige teenageår, efter hun som syvårig startede livet i offentlighedens søgelys som barnestjerne i Spielberg-hittet 'E.T.'.

Allerede som 12-årig udviklede hun en afhængighed af alkohol og hårde stoffer, som fik flere Hollywood-producere til at afvise hende som upålidelig og sortliste hende.

Det fortæller hun i et interview med The Sun.

- De afviste mig som ødelagt, og desværre så forstod jeg dem godt, fortæller Drew Barrymore.

- Det kommer aldrig til at ske

Som 14-årig forsøgte hun at tage sit eget liv og blev efterfølgende indlagt på et rehabiliteringscenter. Da hun blev 15 år, flyttede hun hjemmefra, og som 17-årig genoptog hun skuespillet og fik hovedrollen i den erotiske thriller 'Poison Ivy' fra 1992.

Siden har hun haft roller i flere Spielberg-film - Steven Spielberg er hendes gudfar - men også film som 'Charlie's Angels' og '50 First Dates'. Nu har hun kastet sig ud i at lave sit eget talkshow.

Billedgalleri 1 af 4 7-årige Drew Barrymore i rollen som 'Gertie' i 'E.T.'. Foto: ILM/UNIVERSAL STUDIOS/Zuma Press 2 af 4 Globe Photos/Zuma Press 3 af 4 Drew Barrymore i action-komedien 'Charlies Angels'. Foto: Reuters/Ritzau Scanpix 4 af 4 Nu har hun startet sit eget talkshow - hun er taknemmelig for dem, der måtte møde op. Foto: Charles Sykes/Ritzau Scanpix

Frygter for talkshow

I dag oplever hun stadigvæk, at folk undgår hende på grund af den vilde ungdom.

Barrymore frygter derfor, at nogle vil undgå at gæste i hendes nye talk 'The Drew Barrymore Show'.

- Jeg ved, hvordan det er at tabe, at arbejde for noget og at være heldig og have muligheder - og alt derimellem. Jeg har intet at skjule nu, fortæller hun og fortsætter:

- Jeg er beæret over, at nogen som helst vil gæste showet. Jeg er ikke en antagende person. Jeg har været i filmindustrien hele mit liv, men jeg er lige så begejstret at være omkring betydningsfulde personer som alle andre.

Derfor forsvandt Cameron Diaz