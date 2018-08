Soul-musikkens dronning er død: Her siger fans farvel ved hendes åbne kiste

Flere end 200 Aretha Franklin-fans slog sig allerede mandag ned ved Charles H. Wright-museet i Detroit. De ville være de første, som fik mulighed for at sige et sidste farvel til soulsangerinden, som gennem mange år har haft tilnavnet 'Queen of Soul'.

Franklin døde 16 august af kræft, og siden har hendes familie knoklet for at gøre det muligt med en form for lit de parade i Franklins hjemby Detroit.

Løsningen blev fundet, og tirsdag og onsdag ligger sangerindens afsjælede legeme til frit skue på museet i en åben, gylden kiste med blomsteropsatser af tusindvis hendes yndlingsblomster - rosen - omkring sig.

Det skriver blandt andet Daily Mail.

Franklin er i kisten iklædt en rød kjole, som matcher et par skinnende røde stiletsko. Familien har ladet en fotograf tage et billede af Franklin, mens hun ligger i kisten. Billedet er taget, så man kan se hendes hår og hendes fødder, der hviler på en pude i den polstrede kiste.

Franklins pressetalsmand mener, at billedet var nødvendigt for at give nogle af de mange tusinde fans muligheden for at se hende, selv om de ikke selv kunne komme til mindehøjtideligheden på museet.

Aretha Franklin blev 76 år. omgivelserne omkring kisten er pyntet med Franklins yndlingsblomst - rosen. Foto: AP

Tirsdag morgen ankom Franklins kiste, og de 200 fans, som havde overnattet på fortovet, fik mulighed for at vise deres respekt til den afdøde sangerinde.

Franklins niece, Sabrina Owens, fortalte tirsdag til AP, at den to dage lange seance på museet er passende for en legende. Den valgte kjole symboliserer Franklins medlemskab af Delta Sigma Theta Sorority - en forening, der blandt andet yder økonomisk støtte til afro-amerikanske kvinder, som ønsker at tage en universitetsuddannelse.

Owen fortalte videre, at kjolen efter hendes opfattelse også er en, som Franklin selv kunne have fundet på at optræde i.

Aretha Franklin havde en vokal, der strakte sig over fire oktaver. Hun lærte sig selv at spille klaver uden at kunne læse noder. Foto: The Granger Collection

Skoene er designet af Christian Louboutins, og de smykker, som Franklin har på i kisten, er blevet fremstillet specielt til hendes begravelse.

Et bestyrelsesmedlem for museet fortæller til Daily Mail, at museet har forsøgt at skabe et kirkeligt miljø, som minder om det, som Franklin selv optrådte i, da hun som ung fik sit gennembrud som gospelsanger.

Franklins gospelsange lød også stille i det store lokale, mens hendes fans en efter en fik lov til at gå op til kisten. Nogle stoppede kortvarigt op og græd, slog korsets tegn for sig, bøjede deres hoveder og sendte luftkys af sted mod sangerinden.

200 fans ankom allerede mandag og fik som de første et glimt af kisten, da den blev båret ind på museet tirsdag morgen. Foto: Ritzau Scanpix

Franklins kiste menes at være specialfremstillet til en pris af cirka 250.000 kroner. Den er af samme type som den, som James Brown og Michael Jackson blev begravet i. Det har taget cirka to uger at fremstille kisten. Den spejlblanke kiste er af bronze belagt med 24 karat guld. Den har et interiør af velour.

LaTonya McIntyre fra Las Vegas var den første, som fik mulighed for at komme hen til kisten. Hun havde været ved museet siden mandag klokken 16, fortalte hun til CNN.

Hun fortalte, at hun var syv år gammel, da hun hørte Aretha Franklin første gang på gospelsangen 'Holy Holy'.

- Det var en sjælelig oplevelse. Hun var ikke Queen of Rock eller Queen of R&B. Hun var Queen of Soul. Fordi hun rørte ved sjælen hos folk, sagde LaTonya McIntyre.

50-årige Melissa Howard fra Texas ankom mandag klokken 18.30. Hun fortalte til Detroit Free Press, at Franklin var det hele værd, og at hun næsten havde kongelig status.

Aretha Franklin fik tidligt tilnavnet 'Queen of Soul'. Mange fans ønskede at vise den sidste respekt for hende. Foto: Ritzau Scanpix

Enkelte var der ikke for musikkens skyld, men for at vise anerkendelse for det arbejde, Franklin har gjort for det afro-amerikanske mindretal.

- Hun hjalp bevægelsen. Hende, Sidney Poitier og Harry Belafonte. Hun gik ind ad bagdøren, så folk, som ligner mig, kunne gå gennem hoveddøren, siger 59-årige Charles Thomas fra Detroit.

Blå bog Aretha Franklin Navn: Aretha Louise Franklin. Alder: 76 år. Fødested: Memphis, Tennessee. Søn/datter af: Pastor og gospelsanger Clarence La Vaughn og gospelsanger Barbara (Siggers) Franklin. Nationalitet: Amerikansk. Karriere: Sangerinde. Civilstand: Gift med Ted White 1961-1969, gift med Glynn Turman 1978-1984. Børn: Fire sønner. Hun fødte sin første søn, da hun var 12 år gammel. Facts: Modtog 18 grammyer, som hædrer den bedste musik, nomineret til 44. Havde 73 singler på den amerikanske hitlistes top-100, det har ingen andre kvindelige artister overgået. Medlem af Rock & Roll Hall of Fame som første kvinde. Havde en vokal, der strakte sig over fire oktaver. Lærte sig selv at spille klaver uden at kunne læse noder. Hendes far blev skudt under et røveri og lå i koma fra 1979-1984, indtil han døde. Hits: Et kort udvalg: Respect, A Natural Woman, I Knew You Were Waiting, Bridge over Troubled Water, Chain of Fools, I Never Loved a Man (The Way I Love You). Kilde: CNN. Vis mere Luk

Det forventes, at flere tusinde vil besøge Aretha Franklins kiste i løbet af tirsdag og onsdag.

Efter arrangementet på museet bliver Franklins legeme kørt til New Bethel Baptist Church, som blev grundlagt af gendes far Rev. C. L. Franklin. Også her bliver det muligt for folk med tilknytning til Franklin at komme forbi for at sige et sidste farvel.

Begravelsen finder sted fredag fra Detorit's Greater Grace Temple. Alene familie og venner får adgang til begravelsen, hvor en lang række af brancens ypperste vil deltage og optræde. Herunder Stevie Wonder, Faith Hill, Jennifer Hudson, Fantasia og Shirley Caesar, Ron Isley, Chaka Khan, Yolanda Adams, Jennifer Holiday og Franklins søn, Edard Franklin.

Det forventes at flere tusinde vil besøge Franklin, mens hun ligger lit de parade i et lokale på museet. Foto: Ritzau Scanpix

Det forventes ligeledes, at tidligere præsident Bill Clinton vil holde tale under begravelsen.

Begravelsen forventes at komme til at tage mindst fem timer og vil blive livestreamet og sendt på tv.

Greater Grace Temple opfordrer ejere af lyserøde cadillacs at tage opstilling før begravelsen i et forsøg på at skabe en 'motorvej af kærlighed'. Titlen henviser til et 1980'er-hittet 'Freeway of Love', hvor lyserøde Cadillacs på samme måde optrådte i både teksten og på den tilhørende musikvideo.

Cadillac-ejere, som vælger at møde op, får som tak lov til selv at deltage i begravelsen sammen med en valgfri partner.

Aretha Franklin efterlader sig fire børn. Hun optrådte sidst offentligt under Elton John's Aids Foundation Galla i New York i november 2017.