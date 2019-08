Sparer op til 14-årig datters plastikoperationer: - Grimme mennesker kommer ingen vegne

- Grimme mennesker kommer ingen vegne.

Sådan siger Carla Bellucci fra Borehamwood i England til magasinet 'Closer'.

Hendes datter er nemlig ikke den 'boglige type', og derfor sparer hun op, så datteren kan få plastikoperationer, der kan være med til at give hende en karriere som 'influencer' på de sociale medier.

Det skriver Daily Mail.

Moderen mener, at datteren Tanisha 'ser godt ud', men at nogle operationer vil gøre hende pænere.

Datterens uddannelse er heller ikke lige så vigtig, som den er for hendes to sønner. Hun kommer nemlig til at være afhængig af sit udseende, hvis hun skal blive til noget.

Carla Belluci har selv tidligere været model, men nu drømmer hun om at blive reality-stjerne. Hun har tidligere indrømmet, at hun har løjet om, at hun havde en depression på grund af sin næses udseende, så hun kunne få den opereret for skatteydernes penge.

Planen er indtil videre, at datteren, Tanisha, skal have fylde i læberne, når hun bliver 16 år gammel. Og så er det heller ikke helt utænkeligt, at hun får penge til at brasiliansk numseløft. Det er et indgreb, som kan være meget farligt.

Numsen er nemlig et af de steder, som 'trænger til at blive forbedret', siger Carla Bellucci. Så er det lige meget, at det er farligt, for det er ifølge moderen kun udseendet, der tæller.

Når Tanisha bliver 18, skal hun så have lov til at få lavet sine bryster større.

Allerede nu bruger moderen omkring 1600 kroner hver måned på datterens udseende. Hun får et nyt sæt kunstige negle og farvede øjenbryn hver anden uge, og så har hun fået 'extensions' i håret hver anden måned, siden hun var 12.

Både mor og datter bidrager til opsparingen, og de har sammenlagt sparet lidt mere end 12.000 kroner op til operationer nu. Datteren lægger blandt andet sine fødselsdags- og julegavepenge til side, mens moderen lægger omkring 800 kroner i sparebøssen hver måned.

- Jeg ved, hvad jeg vil have, og så finder jeg den bedste måde at få det på, siger Tanisha.

Hun drømmer, som sin mor, om, at hun bliver kendt og kommer med i reality-programmer som 'Love Island'.

- Operationer skræmmer mig ikke. Min mor har fået dem, og hun har det fint, fortsætter hun.