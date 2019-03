Spice Girl bekræfter 25 års rygter: Ja, vi havde sex

Et af medlemmerne i 90'er-popgruppen Spice Girls afslører nu, at hun har haft sex med en af de andre fra bandet

Rygterne om en lesbisk romance mellem to af Spice Girls-medlemmerne har længe svirret.

Og nu er det ikke længere blot et rygte. 43-årige Melanie Brown – også kendt som Scary Spice eller Mel B – har nu selv bekræftet, at hun havde en romance med bandkollegaen, den nu 46-årige Geri Halliwell.

Det gør hun i et tv-interview med den britiske tv-vært Piers Morgan i hans kommende show 'Life Stories'.

Flere britiske aviser, blandt andre Daily Mail og The Sun gengiver nu afsløringen, og Piers Morgan selv fremviser The Suns forside på Twitter, hvor han imponeres over, at hans tv-show skaber forsider, allerede før det officielt har haft premiere.

My new Life Stories series making spicy front page news, weeks before it even starts airing. This was a interview... thanks @OfficialMelB. pic.twitter.com/aQprB8YqG7 — Piers Morgan (@piersmorgan) March 24, 2019

I programmet bliver Melanie Brown spurgt ind til rygterne om, at hun og Geri Halliwell i bandets storhedstid var mere end 'bare' gode venner.

- Sov I sammen?, spørger Piers Morgan

- Ja, vi sov alle sammen sammen, men ikke alle sammen 'på den måde', lyder svaret.

- Sov du med Geri 'på den måde'?

Til det spørgsmål smiler og nikker Scary Spice.

- Hun kommer til at hade mig for det her, fordi hun er sådan helt fin på den med et hus på landet, men det var ikke 'en ting' – det skete bare, og vi fniste bare over det, og så var det det, siger hun, hvorefter Piers Morgan kalder afsløringen for 'en Spice Girls Bombshell'.

- Du har aldrig indrømmet det her før, har du vel? Folk bliver fascinerede, siger tv-værten.

Geri Halliwell hedder i dag Geri Horner og er gift med rigmanden Christian Horner og har to børn, 12-årige Bluebell Madonna Halliwell og Mantague George Hector Horner på 2 år.