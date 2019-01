Spice Girl deler sexet billede: Sådan vil jeg se ud

Mel B. står op klokken 04.30 for at gennemføre sin træning forud for den kommende turné

Spice Girls bliver genforenet senere på året ved en række koncerter i Storbritannien, og ambitioner er store.

Ikke bare for det show, der skal leve op til fordums storhed, men også når det gælder den krop, der skal vises frem på scenen.

Det fortæller Mel B. fra det ikoniske pigeband.

Hun har delt et billede af sig selv på Instagram. Billedet er 'nogle år gammelt' og fra dengang, hun stod allerskarpest. Målet er, at hun når samme niveau, så folket måber, når de ser hendes 43-årige krop på scenen til sommer.

- At få det gjort. Træning og den rette kost gør hele forskellen, selv om jeg er nødt til at træne klokken 04.30, inden jeg vækker mine børn og sender dem i skole, skriver hun i opslaget og understreger, at den tidlige start ikke gør hende noget.

- Det føles godt, når du kan føle ændringerne indeni, og du udenpå kan se resultaterne ske. Jeg er på vej, og jeg er ikke langt fra, da dette billede blev taget, afslører hun.

Ifølge Mel B. er billedet inspirationen, når hun træner, og hun sender en opfordring til sine følgere.

- Start med det indre. Lær at elske dig selv ubetinget med respekt, kærlighed og loyalitet. Dediker tid til at kigge efter dig selv, kun dér lever du dit bedste liv.

Mel B. er stadig hot den dag i dag. Foto: AP

Spice Girls kommer til at levere seks koncerter i Storbritannien i perioden 1-15. juni.

Mel B. har i det hele taget været meget i vælten, siden hun hen imod slutningen af 2018 udgav selvbiografien 'Brutally Honest'.

Her lagde hun kortene på bordet og fortalte om alt fra trekantsex til, hvordan hun formøblede de 700 millioner kroner, hun påstår at have tjent de seneste 20 år. Det kan du læse mere om herunder.

