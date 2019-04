Spice Girl efter sex-afsløring: Såret og skuffet

Efter en uges tavshed har Geri Horner - tidligere Halliwell - nu valgt at kommentere på Spice Girl-veninden Mel Bs afsløring af, at de to har haft et seksuelt forhold.

Siden Mel B fortalte om deres intime affære til den britiske tv-vært Piers Morgan i hans kommende show 'Life Stories', har der været rygter fremme om, at deres forhold skulle have strakt sig over et år. Og det er de rygter, Geri Horner nu kommenterer.

Daily Mail skriver, at der er kommet en officiel udtalelse fra 46-årige Geri Horners lejr. Ifølge den er hun skuffet over rygterne.

'Geri elsker Spice Girls-pigerne: Emma, Melanie, Melanie og Victoria. Hun ønsker, at (deres fans, red.) skal vide, at det, der var været skrevet på det seneste, simpelthen ikke er rigtigt, og der har været meget sårende for hendes familie.

Fremadrettet kan Geri ikke vente med at ses med pigerne og deres fans på den kommende tur, til at have en fantastisk tid med alle og skabe nye minder', hedder det i udtalelsen.

Mel Brown var for en uges tid siden gæst i 'Life Stories', da hun blev spurgt ind til om, hun og Geri Halliwell i bandets storhedstid var mere end 'bare' gode venner.

- Sov I sammen?, spurgte Piers Morgan.

- Ja, vi sov alle sammen sammen, men ikke alle sammen 'på den måde', lød svaret.

- Sov du med Geri 'på den måde'?

Til det spørgsmål smilede og nikkede Scary Spice og vidste godt, at hun havde stukket hånden ind i lidt af en hvepserede.

- Hun kommer til at hade mig for det her, fordi hun er sådan helt fin på den med et hus på landet, men det var ikke 'en ting' – det skete bare, og vi fniste bare over det, og så var det det, sagde hun.

My new Life Stories series making spicy front page news, weeks before it even starts airing. This was a interview... thanks @OfficialMelB. pic.twitter.com/aQprB8YqG7 — Piers Morgan (@piersmorgan) March 24, 2019

Geri Horner og er gift med rigmanden og Formel 1-teamchefen Christian Horner og har to børn, 12-årige Bluebell Madonna Halliwell og Mantague George Hector Horner på to år.