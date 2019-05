Spice Girl hasteindlagt

Fredag blev den britiske sangerinde Melanie Brown, der særligt er kendt som Mel B fra Spice Girls, hastet til hospitalet, efter hun pludselig mistede synet.

Det skriver flere britiske medier, heriblandt The Independent og Evening Standard.

Melanie B har i forvejen mistet synet på sit venstre øje, efter en laseroperation gik galt, men pludselig kunne hun heller ikke se ud af sit højre øje, hvorfor hun blev hastet til Moorfield Eye Hospital i London for at blive undersøgt nærmere.

Den 43-årige Spice Girl blev senere overført til Luton & Dunstable Hospital, hvor hun modtog yderligere behandling, og hvor hendes syn efterhånden vendte langsomt tilbage. Mel B skal dog modtage medicin og intensiv behandling den næste tid.

Baby, sporty, scary, ginger og posh Spice Girls bestod fra begyndelsen af de fem unge kvinder Emma, Melanie C, Melanie B, Victoria Adams og Geri Halliwell. I 1998 valgte Geri Halliwell at forlade gruppen, der herefter fortsatte på egen hånd. De fem medlemmer havde alle hver deres kælenavn, der beskrev deres rolle i det musikalske lollektiv. Emma Bunton 'Baby Spice' Hun blev kaldt 'Baby Spice', da hun er den yngste og har et, for mange, babyagtigt udtryk med det blonde hår. Melanie C 'Sporty Spice' Dette blev hun kaldt, da hun altid virkede sporty i tøjet og dansen. Melanie B 'Scary Spice' Dette blev hun kaldt på grund af sin store frisure. Geri Halliwell 'Ginger Spice' Dette blev hun kaldt, fordi hun havde det røde, friske og energiske look ('ginger' er engelsk slang for 'frisk rødhåret'). Victoria Adams 'Posh Spice' (sidenhen Victoria Beckham) Hun blev kaldt Posh, fordi hun så mest stilfuld og alvorlig ud ('posh' betyder 'fornem' eller 'fin'). Vis mere Luk

- Mel var i panik og hun skreg, at hun ikke kunne se noget. Hun tog til hospitalet i en bil, der blev kørt af en chauffør og med hendes assistent, som holdt hendes hånd. Ingen ved, hvad der udløste det, men hun har fået virkelig god behandling, siger en kilde om episoden til The Sun.

- Det er uvist, om tabet af syn har noget at gøre med hendes tidligere problemer, selvom noget kan tyde på det, lyder det videre.

Melanie Brown, Melanie Chisholm, Emma Bunton og Geri Horner på den røde løber. Foto: AP

Indlagt efter uheld

I slutningen af maj starter Spice Girls' store genforeningturné, hvor Mel B skal deltage sammen med sine tidligere bandmedlemmer Geri Horner, Emma Bunton og Mel C. Turnéen bliver således uden Victoria Beckham, der var det femte medlem af den succesfulde popgruppe.

Mel B er trods indlæggelsen angiveligt opsat på at komme hurtigt på benene igen, så hun kan deltage i den store turné som planlagt.

Det er ikke længe siden, at Mel B blev indlagt, efter hun havde været involveret i et uheld, der medførte, at hun brækkede to ribben og måtte gennemgå en tre timer lang operation i hånden.

Ulykken fortalte hun blandt andet om på Instagram:

Udover sin karriere i Spice Girls har 43-årige Brown også været dommer i 'America's Got Talent' og 'X Factor'.