Spice Girl i stor nedtur

Melanie Brown fra pigegruppen Spice Girls kan glemme alt om at holde jul med datteren Madison.

Det har eksmanden Stephen Belafonte fået rettens ord for ifølge TMZ.

Belafonte har tænkt sig at fejre jul i Los Angeles, hvor Melanie Brown er tilhørende i Storbritannien, og det var spørgsmålet om, hvorvidt datteren, 8 år, var tvunget til at sætte sig ombord på et fly mod Europa, der var til vurdering. En vurdering, der altså ifølge retsdokumenterne, som TMZ er i besiddelse af, faldt ud til Belafontes fordel.

Det betyder dog ikke, at historien nødvendigvis stopper her. Sangerindens advokat siger således, at hun allerede har booket billetten til USA for at hente sin datter. Noget Belafonte oprindelig skulle have indvilliget i - og først for nyligt skulle han have ændret holdning.

Dermed fortsætter dramaet parret imellem. I 2017 valgte de at lade sig skille efter 10 års ægteskab, og derefter fløj beskyldningerne gennem luften. Sammen med skilsmissebegæringen valgte Melanie Brown nemlig også at anklage sin mand for fysisk- og psykisk vold, sextvang og såmænd for at have gjort barnepigen gravid.

Stephen Belafonte slog tilbage ved at beskylde kryddersilden for at have et stort kokain- og alkoholmisbrug. I efteråret blev det besluttet, at parret skal dele forældremyndigheden.

Melanie Brown har tre børn. Ét med danseren Jimmy Gulzar, ét med skuespilleren Eddie Murphy og ét med Stephen Belafonte. I 2019 gjorde Spice Girls comeback ved en række koncerter i Storbritannien.