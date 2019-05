Spice Girl indrømmer: - Han var mit livs kærlighed

Mel B fortæller i et nyt interview, at Eddie Murphy var den eneste ene for hende

Da Mel B mødte Eddie Murphy, var hun ikke et sekund i tvivl.

Det var hendes soulmate og livs kærlighed, der stod foran hende.

Derfor gjorde det også ekstra ondt, da de to gik fra hinanden kun et år efter, de havde fundet sammen.

Det deler hun i Piers Morgans-programmet 'Life Stories'.

Komikeren var god ved den smukke Spice Girl og tog hende med på ferie til eksotiske destinationer, de snakkede om bryllup, og Mel B nåede også at blive gravid med Eddie Murphy, inden det hele faldt sammen.

- Vi havde noget specielt, som ingen andre havde. Jeg har aldrig været rigtig glad med andre end ham. Jeg troede, at jeg havde haft det, men de andre har løjet for mig. Han var ren. Han var mit livs kærlighed. Det vil han altid være, fortæller hun.

Forholdet resulterede i en ikke planlagt graviditet, og Eddie Murphy såede tvivl om, hvorvidt barnet egentlig var hans.

Men nu fortæller 43-årige Mel B, at det slet ikke var sandheden.

- Han viste mig ægte kærlighed, og for det har jeg den dybeste respekt for ham.

Parret var ifølge Mel B ikke i tvivl om, at de skulle være sammen. At bo sammen og en graviditet fik dog forholdet til at gå i stykker. Foto: Ritzau/Scanpix/F. Sadou

Flyttede festen

De to mødtes til en fest i Beverly Hills i 2006, og sangeren husker tilbage på, at hun hurtigt faldt for den sjove mand.

- Da vi mødtes første gang, så jeg ham igennem rummet. Han så mig, og jeg flippede ud, fordi ingen nogensinde havde set sådan på mig før. Jeg kunne se, at han var min soulmate, så jeg løb ud på toilettet og skyndte mig hjem.

Hun fortalte, at hun blev nødt til at gå, men den hoppede komikeren ikke på og rykkede festen til det hotel, hvor Mel B boede.

- Og der var han så. Med sin fest på mit hotel. Jeg tænkte, at det virkelig var sødt af ham. Fra den dag af spurgte han mig: 'Må jeg tilbringe alle mine dage med dig?'.

Eddie Murphy spurgte ifølge sangeren hendes far, om han måtte ægte hende, og de to planlagde både bryllup og vielsesringe - inden Mel B fandt ud af, at hun var gravid.

Efter et skænderi flygtede hun fra USA til England, hvor hun håbede, at han ville følge efter hende for at vinde hende tilbage.

Men det gjorde han aldrig.

Var faderen til barnet

Efterfølgende fortalte Eddie Murphy i et tv-interview, at han ville have en blodprøve, når barnet var født for at se, om det rent faktisk var hans.

- Det var vores begges skyld. Jeg ville ikke have sagt det offentligt, og han undskylder stadig sin opførsel. Han ville ønske, at han aldrig havde sagt det, fordi den baby var planlagt. Vi havde planlagt det, og vi var dybt forelskede, så gik det hele bare galt.

Datteren Angel blev født i april 2008. En faderskabstest slog fast, at Eddie var faderen.

De to er venner den dag i dag og efter at Mel B er gået fra manden Stephen Belafonte er Eddie igen en del af datterens liv.

Mel B har dog intet håb om, at de to kan finde sammen igen.

- Han er meget glad med sin forlovede, og de skal snart have deres andet barn.