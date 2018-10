Spice Girl valgte sex mellem anonyme tissemænd

Mel B var i en kattepine for sex, da hun blev skilt fra Stephen Belafonte

Den tidligere Spice Girl, Mel B, har indrømmet, at hun har et alkohol-problem, og at hun er sex-afhængig.

Sidstnævne fornøjelse bragte hende i noget af en kattepine, da ægteskabet med Stephen Belafonte gik i stykker.

Mel B var i en kattepine, da ægteskabet med Stephen Belafonte var forbi. hvordan skulle hun nu få sex? Foto: All Over Press

Hun var desperat efter sex, men hvordan i alverden og med hvem skulle hun så få det, spørger Mel B i et tidligt udkast af sin bog, 'Brutally Honest', som Daily Mail er kommet i besiddelse af.

'Hvem Helvede skulle jeg have sex med? Jeg ønskede ikke at gå på date, jeg var ikke ude efter et nyt forhold, og jeg kunne ikke ligefrem gå på jagt på en bar i LA', fortæller hun.

Mel B beskriver sig selv som 'ekstremt seksuel'. Privatfoto

En homo-ven havde løsningen - en hemmelig dating-site, som berømte mænd brugte til at få diskrete aftaler.

Mel B blev medlem.

Den 43-årige dommer i 'America's Got Talent' beretter i manuskriptet, at hun og nogle veninder en aften satte sig i en privat klub i Los Angeles, da billederne af de 'tændte' herres mest private del begyndte at rulle ind på hendes telefon.

'Jeg kunne ikke tro, hvad jeg så. Sitet var fuldt af billeder af mænds erigerede lem, alle fotograferet ved et mælke- eller juice-karton, så man kunne få et indtryk af størrelsen. Jeg lukkede min laptop, men åbnede den tydeligvis igen'.

Coveret af Mel B's bog, der udkommer 27. november. PR Foto

Mel B - rigtige navn: Melanie Brown - beskriver sig selv som 'ekstremt seksuel', og efter at have grinet nogle timer med veninderne over udbuddet, bestemte hun sig for, hvem af de anonyme herrer hun ville møde.

Få dage mødte hun så denne 'unge, flotte og meget berømte fyr' på et hotelværelse.

Hun havde kun trusser på.

'Det var vildt kejtet, og der skete absolut intet - det var åbenbart lettere med et mælkekarton', skriver hun ironisk om den noget slappe oplevelse.

En anden 'berømt penis' gav nøjagtigt det samme resultat.

- Jeg har haft bedre held med en aften i byen i Leeds med en lokal håndværker', skriver Spice-tøsen om det potentielle udvalg af 'lege-kammerater' i sin britiske hjemby.