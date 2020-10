Spike Lee-skuespiller myrdet

Skuespilleren Thomas Jefferson Byrd blev lørdag morgen, lokal tid, skudt og dræbt i Georgia, USA.

Det bekræfter talsmand for politiet i Atlanta Anthony Grant over for CNN.

Han fortæller, at betjente blev tilkaldt, fordi en person var kommet til skade. Da de mødte frem, fandt de Byrd, som blev erklæret død på stedet - ramt af talrige skud. Han blev 70 år.

Politiet skal bruge den kommende tid på at finde hoved og hale i sagen.

Thomas Jefferson Byrd er særligt kendt for sine mange roller film af stjerneinstruktøren Spike Lee - blandt andet 'He Got Game', 'Get on the Bus' og 'Clockers'. Han gjorde sig også med succes på teatret og var i 2003 nomineret til en Tony Award i kategorien 'Bedste skuespiller'.

Lee bruger Instagram til at mindes Byrd.

'Jeg er ked af at måtte fortælle, at vores elskede bror Thomas Jefferson Byrd blev dræbt på tragisk vis i går i Atlanta, Georgia. Tom er min ven', skriver Spike Lee og tilføjer:

'Må vi alle sende vore tanker til hans familie. Hvil i fred, bror Byrd'.