Spiller politimand på DR - nu er han dømt i retten

Den skarpe og retlinede kriminalkommisær Martin Beck havde ikke orden i sagerne. Det har en svenske domstol slået fast og idømt den folkekære skuespiller, Peter Haber, en bøde på 10.000 svenske kroner, skriver Expressen.

En typisk Gunvald/Beck-situation fra serien. Foto: PR

Den svenske tv-serie 'Beck', som er baseret på Maj Sjöwall og Per Wahlöös romaner, har kørt på DR i flere omgange siden 1997, og både Peter Haber og hans højre hånd i serien Gunvald Larsson alias Mikael Persbrandt har siden nærmest været ikoniske figurer - med Gunvald som ham på kanten, og Beck som ham, der altid var på rette vej.

Peter Haber blev i lang tid gjort nærmest identisk med sin Beck-figur. Foto: Sif Meincke.

Af samme grund har svenskerne trukket lidt på smilebåndet, da det blev klart, Beck alias Peter Haber ikke bare blev trukket i retten, men også dømt.

Martin Beck er igennem hele serien et godt menneske. Foto: Sif Meincke

Den 66-årige svenske skuespiller afleverede ganske simpelt årsregnskabet for sit firma for sent. Det er ulovligt i Danmark og altså også i vores naboland.

Siden 1994 har han kørt forretningen 'Peter Haber' igennem firmaet Antingeneller AB, og det var herfra, det kneb for Haber med at få aflagt regnskab.

Ifølge Expressens oplysninger føres Habers regnskaber af en anden person, og det viste sig, at i årene 2015 og 2016 blev både bogføring og regnskabsaflæggelse forsinket af denne person på grund af personlige problemer.

Gunvald Larsson var ikke nem for Martin Beck at holde styr på. Men noget tyder på, at det også har været at styre revisoren. Foto: Polfoto

For sent blev Peter Haber opmærksom på problemerne, og fik fat i afløsning, men han har over for politiet erkendt, at ansvaret for indlevering af regnskaber er hans. Han har dog samtidig understreget, at han ikke vidste, at det var strafbart at indlevere for sent.

Skuespilleren har undskyldt miseren og har accepteret dommen på 40 dagbøder på tilsammen 10.000 svenske kr.