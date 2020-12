Spottet med 22 år ældre realitystjerne: Nu raser konen

NBA-spilleren Malik Beasley er ikke i kridthuset derhjemme.

Den 24-årige Minnesota Timberwolves-spiller blev for nylig spottet af fotografer, mens han kom gående hånd i hånd med realitystjernen Larsa Pippen, 46, der tidligere har været gift med NBA-legenden Scottie Pippen.

Da billederne ramte offentligheden, var det ikke noget, som hans kone, modellen Montana Yao, som han har en søn på halvandet år med, tog specielt godt imod. Det skriver flere medier - heriblandt People.

'Wow... Jeg kender slet ikke denne mand... Det er vildt. Jeg ser det her for første gang ligesom alle jer andre', skrev hun i en story på Instagram.

'Jeg har altid - og vil altid - være tro mod den, jeg er, og gud har aldrig svigtet mig. Sandheden kommer altid ud på den ene eller anden måde,' skrev hun også samme dag.

Malik Beasley har dog ikke gjort meget for at skjule interessen for Larsa Pippen. Ifølge People skrev han 16. november - en uge før billedet af de to blevet taget - til hende i en kommentar på Instagram.

'Jeg vil bare tage med dig på date og behandle dig som en dronning,' skrev han til et billede, som Larsa Pippen delte af sig selv.

Hverken Malik Beasley, Montana Yao eller Larsa Pippen har svaret på henvendelser fra People, men sidstnævnte ser ud til at kommentere på sagen i en story på Instagram.

'Du skal ikke tro på alt, du ser på sociale medier. Selv salt ligner sukker,' skriver hun.

Larsa Pippen, der blandt andet har medvirket i 'The Real Housewives of Miami' og flere afsnit af 'Keeping Up With the Kardashians', har fire børn med NBA-legenden Scottie Pippen, som hun var gift med fra 1997 til 2018. Et af de børn er 20-årige Scotty Pippen Jr, der spiller basketball i college. På Twitter har han også kommentere på dramaet.

'Jeg er fokuseret på mig selv og mine mål. Jeg er ikke ansvarlige for nogens handlinger. Alt er godt her,' skrev han 2. december.

Problemer med politiet

Det er dog ikke kun med konen, at Malik Beasley er i problemer.

I slutningen af oktober røg han i alvorlige problemer med politiet, efter han truede et par og deres 13-årige søn med en riffel. Parret, der var parkeret i deres bil ude foran hans hjem, ringede til politiet, som dukkede op.

Her fandt de også en stor mængde hash i Malik Beasleys hjem samt et notesbog omkring, hvordan man skulle ryge det.

Han blev derfor anholdt for trusler samt besiddelse af narko og taget med af politiet. Senere blev han dog løsladt uden sigtelse.

Tiden må vise, hvordan det hele ender for Malik Beasley, der dog har karrieren på plads. For nylig underskrev han en fireårig kontrakt med Minnesota Timberwolves, der indbringer ham 367 millioner kroner.