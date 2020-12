Springer ud som transkønnet: Nu vælter reaktionerne ind

Tirsdag gik 'Juno'-stjernen Ellen Page til tasterne på de sociale medier og smed en regulær bombe.

Her fortalte skuespilleren, at hun er transkønnet, og at hun derfor nu er en mand ved navn Elliot Page.

'Hej venner. Jeg vil gerne dele med jer, at jeg er trans. Jeg føler mig heldig over at kunne skrive dette. Over at være her. At jeg er nået til dette sted i mit liv,' skriver Elliot Page i opslaget på Twitter.

'Jeg beder også om tålmodighed. Min glæde er ægte, men den er også skrøbelig. Sandheden er, at selvom jeg føler mig ekstremt glad lige nu, og jeg ved, at jeg bærer på et stort privilegie, så er jeg også bange,' lød det videre.

Siden den meget ærlige udmelding er det væltet ind med reaktioner fra nær og fjern.

'Jeg elsker dig'

Danseren Emma Portner, der har været gift med Page siden 2018, har siden afsløringen delt en rørende hyldest til sin ægtefælle på Instagram.

'Trans, queer og non-binary-personer er en gave for verden', skriver Portner blandt andet i opslaget og fortsætter:

'Jeg beder også om tålmodighed og privatliv, men at I følger mig og støtter livet som trans hver dag. Elliots eksistens er en gave i sig selv. Jeg elsker dig så meget', skriver hun videre henvendt til Elliot Page.

Elliot Page - tidligere Ellen Page - er mest kendt for sin rolle som Juno. Foto: Danny Moloshok/Ritzau Scanpix

På Twitter vælter det ligeledes ind med reaktioner fra Pages kendte venner og kolleger.

'Jeg sender dig kærlighed og støtte', skriver skuespiller Patricia Arquette.

Også på Instagram modtager Elliot Page en masse kærlige hilsner. Heriblandt fra popstjernen Miley Cyrus:

'Elliot styrer', skriver hun og viser dermed sin støtte.

Elliot Page er blandt andet - som Ellen Page - kendt som hovedrollen i ungdomsfilmen 'Juno', mens han også har haft roller i 'X-Men' og 'Inception'. Rollen som Juno gav nomineringer til flere priser - blandt andet en Oscar.



I øjeblikket kan han opleves som Vanya Hargreeves i Netflix-serien 'The Umbrella Academy', men hvordan den rolle påvirkes, vides endnu ikke. Sikkert er det dog, at verden skal til at vænne sig til, at Ellen Page er blevet til Elliot Page.