Stallone bryder tavshed om voldtægts-anklager

En nu 47-årig kvinde gik for cirka en måned siden ud med en alvorlig anklage mod 'Rocky'-stjernen Sylvester Stallone,

Den i dag 71-årige Hollywoodstjerne skulle angiveligt sammen med sin livvagt have voldtaget kvinden i 1986, hvor hun var en teenager på 16 år.

Det Sylvester Stallone ikke havde i højden, havde han i muskelmasse. Foto: AP

Flere røster - blandt andet Stallones tidligere hustru, danskfødte Gitte Nielsens, bedyrede allerede umiddelbart efter, at det ikke kunne være rigtigt. Men selv forholdt filmbøffens sig tavs - indtil nu, skriver Aftonbladet.

- Det er aldrig sket, fastslår Stallone over for RadarOnline.

Sylvester Stallone og Gitte Nielsen var rimeligt nygifte, da han indspillede 'Over The Top'. Foto: AP

I november blev en politirapport offentliggjort, hvor den 47-årige beskriver den voldtægt, hun mener, hun var udsat for som 16-årig. Ifølge hendes udsagn skete det på skuespillerens hotelværelse på Hilton Hotel for mere end 30 år siden.

- Man burde ikke finde på den slags, mener den aldrende stjerne.

Sylvester Stallone, som har tre døtre med hustruen Jennifer Flavin, siger, at kvinden helt og holdent har opfundet overgrebet. Og han kritiserer hende for at tilsmudse både hans eget og hans families omdømme.

- En ting er at gå efter mig, men ved dette angriber man uskyldige - mennesker som forsøger at have et liv. Deres rygte sværtes til på denne måde, og de kommer til at lide under denne løgn resten af deres liv. Det er så grimt. Man burde ikke opfinde den slags,erklærer han.

Sylvester Stallone lægger arm med Lincoln Hawk i 'Over The Top'. Foto: All Over

Hollywoodbøffen var 40 år, da den påståede voldtægt fandt sted og var på det påståede voldtægtstidspunkt gift med Gitte Nielsen. De var gift fra 1985 til -87.

Livvagten, som også er anklaget, var 27 år i 1986. Han er siden død.

Ifølge kvinden forklaring traf hun og Stallone hinanden på Hilton d. 23 juli 1986, Han boede her under indspilningen af 'Over The Top'. Af politirapporten fremgår det, at den dengang 16-årige blev tvunget til at udføre flere forskellige seksuelle handlinger.