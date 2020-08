'Star Trek'-skuespiller død - 72 år gammel

Den britiske skuespiller havde også en rolle i den amerikanske tv-serie 'Banshee', hvor han spillede over for Ulrich Thomsen samt blev instrueret af Ole Christian Madsen

Den britiske skuespiller Ben Cross, der spillede den olympiske løber Harold Abrahams i den Oscar-vindende film 'Viljen til sejr' fra 1981, er død i en alder af 72 år i hovedstaden Wien i Østrig. Hans talsmænd fortæller, at Ben Cross pludselig døde efter kort tids sygdom.

Ben Cross er også kendt for sin rolle som ambassadør Sarek i filmen 'Star Trek' fra 2009 samt for tv-serierne 'The Far Pavillions' og 'Dark Shadows'.

Det skriver flere medier - heriblandt BBC og New York Times.

Ben Cross fik sit store gennembrud i filmen 'Viljen til sejr' fra 1981, der vandt fire Oscar-priser. Foto: Shutterstock

Den danske filminstruktør Ole Christian Madsen, der har instrueret film som 'Flammen og Citronen', 'Steppeulven' og 'Krudttønden', har også skrevet mindeord til Ben Cross på sin Facebook-profil.

Ole Christian Madsen har nemlig instrueret Ben Cross i rollen som Rabbitt i den amerikanske tv-serie 'Banshee', der også havde danske Ulrich Thomsen i en af de bærende roller.

'Jeg var nervøs den første dag på settet med Ben Cross. Han var en selvsikker, berømt skuespiller, der havde skabt en fin balance mellem at arbejde i både kunstfilm og mere kommercielle film og tv-serier. Det viste sig, at Ben var en mild, inspirerende, sjov og ironisk person med en stor viden omkring sit virke. Han var den slags kunstner, som enhver filminstruktør drømmer om. Jeg er knust over at høre, at Ben er død efter kort tids sygdom, og kun 10 dage efter, at han afsluttede sin sidste film. Hvil i fred Ben Cross.'

Ben Cross' datter, Lauren, har også på Facebook-profil bekræftet sin fars dødsfald. Hun skriver følgende:

'Mit hjerte er totalt knust over, at min far er død,' skriver Lauren og tilføjer, at han har været syg i en længere periode, men pludselig blev endnu mere syg i løbet af sidste uge. Ben Cross efterlader sig også sønnen Theo.

Talsmænd for Ben Cross oplyser, at han netop havde afsluttet optagelserne til filmen 'The Devil's Light'. Senere på året vil han også være aktuel i hovedrollen i den romantiske film 'The Last Letter From Your Lover'.