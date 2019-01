Star Trek-skuespiller død 86 år gammel

Star Trek-skuespilleren William Morgan Shephard døde søndag i en hospitalsseng med sin kone ved sin side 86 år gammel. Morgan Sheppard blev i sin karriere mest kendt for sine roller i de berømte Star Trek-film, der spænder lige fra rollen som kommandanten Rura Penth i 'Star Trek VI: The Undiscovered Country' til rollen som videnskabsministeren i Star Trek fra 2009. Han har også medvirket i afsnittet The Schizoid Man' i tv-serien 'Star Trek: The Next Generation' samt i afsnittet Bliss i tv-serien 'Star Trek: Voyager'.

Det skriver flere medier heriblandt Independent, Daily Mail og The Mirror

Her ses Morgan Sheppard i rollen som videnskabsministeren i 'Star Trek' fra 2009. (Foto: PR Foto)

Morgan Sheppard har også medvirket i tv-serien 'Doctor Who' i afsnittet 'Den umulige austronaut', hvor han spillede den ældre udgave af karakteren Canton Everett Delaware III, mens hans søn Mark Sheppard spillede den yngre udgave af karakteren. Far og søn har i øvrigt medvirket som en ældre og yngre udgave af den samme karakter i tv-serien NCIS.

Dagen efter sin fars dødsfald lagde den 54-årige Mark Sheppard et bevægende opslag ud på instagram til ære for sin afdøde far, hvor han skrev følgende:

'Vi tilbragte noget tid med min far i dag. Selv han ikke kunne tale, holdt vi hinanden i hænderne. Han grinte og var lykkelig for at se os. Vi forlod ham og tog hjem. Det var en god dag. Han blev senere pludselig kørt på hospitalet og døde klokken 6.30 med min mor ved sin side. Jeg er så taknemmelig over, at han ikke skulle lide mere. Tak for alle jeres varme tanker, samt jeres kærlighed og bønner.'

I et tidligere interview med WhatCulture har Morgen Sheppard tidligere udtalt sig omkring sin medvirken i Star Trek:

'Det er aldrig bare et nyt job. Jeg har virkelig nydt udfordringerne ved Star Trek, fordi du skal spille karakterer, der er en lille smule større end selve livet, og du er nødt til at finde en slags medfølelse for karaktererne, der lever i et fremmed univers'

Der er ikke kommet detaljer frem omkring årsagen til Morgan Sheppards død. Han efterlader sig sin kone, sin søn Mark samt børnebørnene Isabella, Will og Max.