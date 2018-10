Stephen Hawkings ikoniske kørestol sat til salg: Her er prisen

Fans af den afdøde fysiker Stephen Hawkings kan nu købe nogle af hans komplekse, videnskabelige rapporter, hans ikoniske kørestol eller et manuskript fra et afsnit af The Simpsons, hvor Hawkings er med.

Det skriver nyhedsbureaet AP.

Papirerne og kørestolen er blandt 22 af Hawkings ejendele, der nu sættes på auktion online. Den avancerede kørestol forventes at blive solgt for mellem 13.000-19.000 dollars svarende til 84.000-125.000 danske kroner.

Til salg er også en af fem kopier af Stephen Hawkings Ph.D.-afhandling fra 1965, Properties of expanding universes', der forventes at blive solgt for 10 gange så meget som kørestolen, mellem 850.000 og 1,25 millioner kroner.

Her kan du via en interaktiv grafik læse alt om Hawkings hi-tech kørestol:

Stephen Hawkings ikoniske kørestol: Sådan fungerer den

Auktionen er åben for bud fra 31. oktober til 8. november.