Steven Spielbergs datter springer ud som pornostjerne

23-årige Mikaela Spielberg fortæller, at hun allerede har fortalt sin verdensberømte far om sin nye karriere som pornostjerne

Den verdensberømte filminstruktør Steven Spielberg, der er kendt for populære film som 'Jurassic Park', 'E.T.', 'Saving Private Ryan' og 'Indiana Jones: Jagten på den forsvundne skat', fik for nylig oplyst af sin 23-årige datter Mikaela Spielberg, at hun nu vil kaste sig ud i en karriere som pornostjerne.

Det fortæller Mikaela Spielberg i en eksklusiv video til det amerikanske medie The US Sun.

Flere andre medier, heriblandt The Times, Fox News, og New York Post, har også skrevet historien.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Steven Spielberg er her fotograferet med sin datter Mikaela, da hun var noget yngre i 2009. Foto: Getty Images.

Mikaela Spielberg fortæller, at hun allerede har lavet pornografiske film med sig selv i hovedrollen. Hun fortæller desuden, at hun har planer om at blive certificeret sexarbejder og stripper.

Den 23-årige Mikaela blev som baby adopteret af den i dag 73-årige kendte filminstruktør Steven Spielberg og hans kone, Kate Capshaw. Parret har sammenlagt seks børn.

Mikaela forklarer også, at hun i sidste weekend afslørede nyheden for sine forældre over Facetime.

Hvordan forældrene reelt reagerede på den usædvanlige afsløring fra deres datter er uvidst. Men Mikaela fortæller selv til US Sun:

- Jeg tror faktisk, at når de ser, hvor langt jeg er kommet i forhold til, hvor langt jeg var nede for et halvt år siden, så vil de se på denne nyhed og tænke: 'Wow. Vi har faktisk opdraget en rigtig selvsikker og ung kvinde, fortæller Mikaela Spielberg, der i sine teenageår kæmpede med psykiske problemer.

Hun led af angst og depression. Men Mikaela hævder selv, at hendes psykiske problemer på ingen måde kan kobles til hendes opvækst eller den måde, hun er blevet opdraget på.

Mikaela Spielberg forklarer i øvrigt følgende om, hvorfor hun er sprunget ud som pornostjerne.

'Jeg blev rigtig træt af, at jeg ikke kunne kapitalisere på min egen krop,' siger Mikaela og tilføjer:

'Jeg gør ikke det for at såre nogen eller være ondsindet. Jeg gør det, fordi jeg vil ære min krop på en lukrativ måde.'

Privat danner Mikaela par med den 47-årige dartspiller Chuck Pankow.