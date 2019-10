Stjal opmærksomhed fra bruden: Se den frække guldkjole

Kylie Jenner får hård kritik på Instagram for at stjæle opmærksomheden fra bruden Hailey Bieber, der tidligere i denne uge holdt en bryllups-ceremoni med Justin Bieber

Tidligere i denne uge blev der afholdt en bryllups-ceremoni for Justin Bieber og Hailey Bieber i den amerikanske stat South Carolina et år efter, at parret blev hemmelig gift. Ved bryllupsfesten var både familie og venner samt mange verdenskendte personer til stede, heriblandt Kylie Jenner, der var iført en ekstremt fræk guldkjole.

Ind til videre har der ikke i medierne været offentliggjort billeder fra bryllupsfesten i sidste uge. Men flere af de kendte gæster har lagt billeder af sig selv ud på de sociale medier fra den store begivenhed.

Det skriver flere medier heriblandt People , Elle og Harpers Bazaar .

Det gjorde Kylie Jenner selvfølgelig også.

Men der findes en uskreven regel for kvindelige bryllupsgæster, der siger, at de skal sørge for ikke at stjæle opmærksomheden fra bruden. Og det har fået flere af den 22-årige Kylie Jenners 147 millioner følgere på Instagram til at kritisere Kylie for at stjæle opmærksomheden fra bruden Hailey Bieber.

Kritiske røster

En følger skriver følgende:

'Har du virkelig behov for at tiltrække dig så meget opmærksomhed. Men jeg synes dog, at det er en smuk kjole'.

En anden skriver:

'Flot kjole. Men den er måske lidt upassende at have på ved en andens kvindes bryllup.'

En tredje skrev:

'Den kjole er altså lidt for meget i forhold til et bryllup'.

En fjerde skrev:

'Hvorfor skal du overdrive din påklædning så meget til et bryllup?'

En femte skrev:

'Jeg elsker kjolen. Men jeg ville aldrig invitere dig til et bryllup. Det er helt vildt respektløst overfor bruden. Jeg er sikker på, at du havde andre muligheder, og at du stadig ville have set godt ud.'

Kylie er ekspert i at tiltrække sig opmærksomhed, når hun optræder til diverse fester og røde løbere. Herunder kan du se to andre billeder, hvor hun virkelig giver den gas.

Kylie Jenner til Met Gala i New York i maj måned. (Foto:Ritzau Scanpix)