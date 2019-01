Stjerne bryder helt sammen på fly og kalder irske kvinder 'grimme'

Den 27-årige amerikanske rapstjerne Azealia Banks trækker lige nu overskrifter på grund af et af de opslag, hun har lagt op i 'story'-funktionen på sin Instagram-side.

Blandt andre skriver irske Independent om videoen, hvor rapperen mandag aften slynger om sig med ukvemsord mod flyselskabet Air Lingus. Her kalder hun samtidig irske kvinder for 'grimme'.

Azealia Banks skulle til Dublin for at optræde på The Academy i Dublin, men blev ifølge hende selv 'bandlyst' af flyselskabet efter hun med sine egne ord blev 'behandlet som et dyr'.

I videoen fortæller hun, at hun har haft en 'rejsedag fra helvede' efter at have forladt flyet i Gatwick Lufthavn mandag morgen.

'Damen (en kvindelig ansat, red.) stiller mig nogle spørgsmål. Og da jeg ikke kunne svare, gik hun nogle sæder videre, mens hun bare stirrer på mig. Hun går ind til kaptajnen og lyver og siger, at jeg har sagt 'lad være med at stirre på mig, jeg skal komme efter dig'. Jeg er fra New York, jeg siger ikke sådan noget shit, jeg bruger ikke den slags slang', lyder det fra den mildest talt frustrerede rapstjerne.

En eller anden irsk kælling

Hun påstår videre, at der opstår 'den slags' problemer med de ansatte på flyet, hver gang, hun rejser til Storbritannien.

'Så jeg står af flyet. Jeg har arbejdet for hårdt i mit liv til at blive angrebet af en eller anden irsk kælling. De er grimme irske kvinder her', siger Azealia og påstår endnu engang, at hun er blevet bandlyst fra Air Lingus.

En talsperson fra det irske flyselskab bekræfter, at to passagerer selv forlod det pågældende fly mandag morgen, og tilføjer, at selskabet ikke tolererer 'forstyrrende adfærd fra gæsterne'.

- De pågældende gæster forlod flyet sikkert og efter deres eget valg, mens alle andre passagerer forblev ombord.

- Eftersom de havde deres bagage om bord, blev flyet forsinket, mens den bagage blev fundet. Flyet fløj fra Gatwick klokken 12.07 og landede i Dublin klokken 13.22, siger talspersonen.

Senere mandag formiddag lagde Azaelia Banks igen noget op om sagen i sin Instagram-story, da hun spurgte sine 614.000 følgere, om Ryanair og Air Lingus er det samme flyselskab. Her skrev hun også, at hendes manager nu forsøgte at booke et nyt fly, så hun kunne komme videre til Dublin.

Azaelia Banks er booket til at optræde på The Academy tirsdag aften klokken 19 lokal tid.