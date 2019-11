Stjerne i dyb sorg: Gav forfærdelig besked på direkte tv

Den amerikanske skuespiller James Van Der Beek, der især er kendt fra sin rolle som Dawson i 'Dawsons Creek', og hans kone, Kimberly, er lige nu i dyb sorg.

Van Der Beek har nemlig netop annonceret i forbindelse med Dancing With the Stars, som er USA's svar på 'Vild med dans', at Kimberly har haft en spontan abort, og at de derfor har mistet det barn, der skulle blive parrets sjette.

- Min kone Kimberly og jeg går igennem alle kommende forældres værste mareridt. Vi har mistet barnet, sagde han i et interview i forbindelse med tv-programmet.

- Den lille sjæl, som vi havde regnet med at byde velkommen i vores familie, har taget en smutvej til, hvad end der ligger efter livet. Du ved aldrig, hvorfor de her ting sker. Det har jeg fortalt mine børn. Det eneste, man ved, er, at det bringer en tættere sammen. Det bryder dig op. Det åbner dit hjerte. Det gør din taknemmelighed meget dybere. Det gør dig mere menneskelig, sagde han videre.

James Van Der Beek er ligeledes gået til tasterne på sin Instagram-profil, hvor han fortæller om parrets tab.

'Vi er ødelagte. Knuste. I chok. Det er sådan, jeg føler, efter den sjæl, vi troede, vi skulle byde velkommen i vores familie i april, har taget en smutvej til det, der ligger efter livet. Vi har været igennem det her før, men aldrig så sent i graviditeten og aldrig med sådan en uhyggelig, forfærdelig trussel mod Kimberly og hendes helbred. Jeg er glad for, at hun nu er ved at få det bedre', skriver han og afslutter opslaget med at sende en stor tak til deres familie og venner, der har været der for dem i den svære tid.

James Van Der Beek og Kimberly Brook blev gift i 2010. Sammen har de fem børn: døtrene Olivia, Emilia, Annabel og sønnen Joshua.

