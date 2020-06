Stjerne i dyb sorg

Den amerikanske skuespiller James Van Der Beek, der især er kendt fra sin rolle som Dawson i 'Dawson Creek', og hans kone, Kimberly, er lige nu i dyb sorg efter de har mistet endnu et barn.

På Instagram delte skuespilleren en hjerteskærende nyhed om, at hans kone havde lidt endnu en spontanabort.

'Efter at have gennemlevet en meget offentlig, ufrivillig abort i november, var vi ovenud lykkelige, da vi fandt ud af, at vi var gravide igen. Denne gang holdt vi nyheden for os selv. Men sidste weekend, endnu engang, 17 uger inde (i graviditeten, red.) havde den sjæl, som vi så frem til at sige hej til, en lektion til vores familie, som ikke inkluderer at komme ud til os i en levende, fysisk krop', skriver han i opslaget.

Familien måtte skynde sig til hospitalet med en ambulance, da Kimberly skulle have blodtransfusion.

I forbindelse med den hjerteskærende oplevelse skriver han, at han følte sig hjælpeløs og ikke kunne gøre andet end at massere Kimberlys fødder og holde hende varm.

Til sidst i opslaget rækker han ud til andre familier, der har stået i samme situation.

'Til alle de familier, der er gået igennem det her... I er ikke alene'.

Ikke første gang

Tilbage i november 2019 annoncerede James Van Der Beek i forbindelse med 'Dancing With the Stars', der er USA's svar på 'Vild med dans', at Kimberly havde haft en spontan abort, og derfor mistet deres ufødte barn.

- Min kone Kimberly og jeg går igennem alle kommende forældres værste mareridt. Vi har mistet barnet, sagde han i et interview i forbindelse med tv-programmet.

- Den lille sjæl, som vi havde regnet med at byde velkommen i vores familie, har taget en smutvej til, hvad end der ligger efter livet. Du ved aldrig, hvorfor de her ting sker. Det har jeg fortalt mine børn. Det eneste, man ved, er, at det bringer en tættere sammen. Det bryder dig op. Det åbner dit hjerte. Det gør din taknemmelighed meget dybere. Det gør dig mere menneskelig, sagde han videre.

James Van Der Beek og Kimberly Brook blev gift i 2010. Sammen har de fem børn.