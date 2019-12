Stjerne i vild forvandling: Ikke til at kende

Det har været en lang rejse, men skuespilleren Kumail Nanjiani har vist, at hvis man bare bliver ved, skal man nok opnå sine resultater.

I hvert fald har den 41-årige været igennem noget af en forvandling for at blive klar til rollen i den nyeste Marvel film 'Eternals'.

Hans vilde muskuløse krop har fået folk på de sociale medier til at gå helt amok, og man må da også sige, at der er sket lidt.

Det viser han frem i et opslag på det sociale medie Instagram.

Han har arbejdet hårdt for sine resultater til filmen, hvor han skal spille sammen med store stjerner som Angelina Jolie og Salma Hayek.

Til sit opslag på Instagram har han også skrevet en længere tekst for at forklare om sin udvikling.

'Jeg troede aldrig, at jeg skulle blive en af dem, der postede denne her slags billeder. Men jeg har arbejdet for hårdt alt for længe til ikke at vise det. Enten dør du som helt, eller også lever du længe nok til at blive skurken. Jeg fandt ud af for et år siden, at jeg skulle spille med i Marvel 'Eternals', og jeg besluttede, at jeg ville transformere, hvordan jeg så ud. Jeg ville ikke have kunnet gøre det her, hvis jeg ikke havde haft et helt år med de bedste trænere og diætister, der blev betalt af et kæmpe filmstudie. Jeg er glad for for, at jeg ser sådan her ud, men jeg forstår også godt, hvorfor jeg aldrig har gjort det før', skriver han i opslaget.

Han takker sin træner og diætist personligt i opslaget, og selvfølgelig var der også en stor tak til konen Emily Gordon for at have støttet ham igennem transformationen.

'Det største tak går til Emily Gordon for at have holdt mig ud og hørt på mig brokke mig og tale om træning og diæt det sidste år'.

Filmen er først planlagt til at få premiere i november 2020, men allerede nu er fans meget spændte på den seneste film i Marvel-universet.