Stjerne: - Jesus har det fint med mit frække undertøj

Den amerikanske sangerinde og reality-stjerne Tamar Braxton er i øjeblikket på turné med sin musik i USA. I den anledning har hun benyttet lejligheden til at gøre opmærksom på sig selv ved at lægge nogle frække billeder ud på både Instagram og Facebook, hvor hun er iført frækt hvidt undertøj.

Og der er ingen tvivl om, at Tamar føler, at hun har både Gud og Jesus på sin side. Det fremgår i hvert fald af den tekst, hun har skrevet til billedet på Instagram. Her står følgende:

'Jeg laver den her turné, fordi nogle af mine venner sagde: 'Er der ingen, der ved, at du har en fantastisk krop inde under al dit kirketøj.', skriver Tamar og fortsætter:

'Jeg er ligeglad. Jeg er stadig frelst. ..Jeg er en skuespillerinde, der spiller en rolle.'

Og i sit hashtag til teksten signalerer Tamar, at Jesus har godkendt hendes frække undertøj og hendes opførsel. Hun skrev nemlig: #Jesus og jeg har talt om det.

På Facebook lagde Tamar også to billeder ud, hvor hun er iført det samme frække hvide undertøj.

Trio med søstrene

Tamar Braxton blev for alvor først kendt i 1990' erne i forbindelse med trioen 'The Braxtons', som hun dannede sammen med sine to søstre. De udgav deres debutalbum 'So Many Ways' i 1996.

Senere blev Tamar Braxton kendt for sin medvirken i reality-tv-serien 'Braxton Family Values', der satte fokus på hendes egen families liv og gøren og laden.

Efterfølgende har hun deltaget i et hav af reality-tv-serier i USA, heriblandt Big Brother.

Og herunder et billede af Tamar under en koncert for nylig.