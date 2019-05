Stjerne jubler: Skal være far med 22 år yngre kæreste

Johnny Galecki fra 'The Big Bang Theory' skal have barn med kæresten Alaina Meyer

Lykken tilsmiler den amerikanske skuespiller Johnny Galecki.

'The Big Bang Theory'-stjernen skal have sit første barn sammen med sin 23-årige kæreste, skuespiller og model Alaina Meyer.

Det skriver han på sin Instagram-profil.

'Vi er vildt begejstrede over at kunne meddele, at vi snart kan tage imod en lille i denne skøre og fantastiske verden', skriver han.

Han beder samtidig om respekt for deres privatliv og slutter:

'Der er i sandhed kærlighed derude. Vi håber, at vores vil være en glød for jeres, da vi føler, at jeres er en glød for vores'.

Parret annoncerede første gang deres kærlighed i august sidste år.

Galecki delte et romantisk billede på Instagram af ham selv og Alaina Meyer på en strand med billedteksten 'min elskede'.

Ifølge The Sun er Alaina Meyer glad for tatoveringer og har dem flere steder på kroppen.

Mediet mener også at vide, at hun har fået tatoveret Johnny Galeckis initialer.

Angiveligt skulle han have gengældt tatoveringen med hendes initialer.

Johnny Galecky har udover 'The Big Bang Theory' blandt andet spillet med i 'Vanilly Sky' og 'Hancock'.