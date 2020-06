Stjerne med vild udmelding: - Jeg pisser i mine venners pools

Når man er verdenskendt, kan man åbenbart tillade sig at have nogle bizarre vaner

Den verdensberømte sanger og entertainer Robbie Williams er ud over sin musik også kendt for at være lidt af en ballademager.

Og han har bestemt aldrig været den generte type.

Selvom det britiske popidol og hans amerikanske kone, Ayda Field, har en venneliste, som tæller adskillige af verdens mest kendte stjerner, er det ikke sikkert, at det fortsætter sådan efter denne udmelding.

For stjerneparret har nemlig smidt noget af en bombe.

Parret har været sammen siden 2006 og blev gift i 2010. I 2012 kunne de kalde sig forældre til deres første barn. Nu har de fire børn. Foto: Shutterstock

Kryber til korset

Robbie og konen fortæller om deres toiletvaner til The Daily Star, og de er ikke helt almindelige.

Først erkender han:

- Jeg tisser ikke så ofte i badet, men jeg har gjort det. Det er ikke et af de steder, jeg har behov for at tisse.

Dernæst tager han skridtet videre og fortæller, at familiens svømmebassin også kan fungere som pessoir.

- Jeg tissede i poolen i går, siger han.

Der kan man selvfølgelig sige, at hans regler gælder, når det er i hans eget hus. Men efterfølgende smider han så bomben.

Robbie er kendt for at være en dygtig sanger og noget af en entertainer. Foto: Sony

Bomben

Robbie Williams fortæller nemlig, at han og konen utallige gange har tisset i deres venners svømmebassiner. Grunden er, at de simpelthen ikke kan lade være.

- Jeg tager over til andre menneskers boliger og tisser i deres pool, lyder det kækt fra superstjernen.

Sangeren er ikke bleg for at komme med en hurtig bemærkning eller to, og det gjorde han også i denne forbindelse.

Da Robbie Williams besøgt Smukfest i 2019 var det noget af et show, han fyrede af. Foto: Ritzau Scanpix

For hans begrundelse er nemlig noget overraskende, men simpel. Han indrømmer nemlig, at han gør det for at markere sit territorium.

- Så er det jo min pool. Jeg ejer den, fortæller han grinende om sine venners pool.

- Det er ligesom en hund. Det er det eneste, jeg laver i svømmepølen, fortæller han jokende. Konen Ayda Field stemmer i.

