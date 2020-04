Stjerne raser over dobbeltmoral: - Jeg vil være sexet!

Popgruppen Pussycat Dolls er godt trætte af de mange sexistiske og dobbeltmoralske kommentarer om deres letpåklædte sceneshows.

Ashleys Roberts, som er en af de fem medlemmer af den verdenskendte popgruppe, har fået nok af den dobbeltmoral hun mener, finder sted i musikindustrien.

Ashley Roberts har været med i Pussycat Dolls siden gruppens spæde start i med deres første pladekontrakt i 2003. Foto: Ritzau Scanpix

Popgruppen har lige udgivet en ny single, React, og det er i forbindelse med den, at Ashley Roberts har taget bladet fra munden.

Hun sammenligner gruppens optrædener med det, man også kan se i filmhittet 'Magic Mike'. Med udgangspunkt i filmens dansetrin findes der mange mandlige dansere, som benytter sig af de samme sexede trin, som hovedrollen i filmen, Channing Tatum, blev verdenskendt og hyldet for.

Ashley Roberts raser over, at mænd bliver hyldet for at danse 'provokerende' på scenen ligesom Magic Mike, men når Pussycat Dolls optræder, bliver de kaldt 'prostituerede'.

- Der var en, som fortalte mig, at jeg som kvinde ikke burde optræde sexet. Jeg bad hende om at skride. Når Magic Mike er i gang, så elsker folk det, men når kvinder gør det, så er vi prostituerede.

- Vi har intet, vi skal bevise. Vi vil bare ud og have det sjovt igen. Jeg vil være sexet, selv når jeg bliver 90 år!

Den mest prominente 'Doll' Nicole Scherzinger stemte i, da gruppemedlemmet Ashlet Roberts rasede:

Pussycat Dolls har været i rampelyset siden 2003. I 2010 tog tog de en pause fra hinanden, men genforenede sidste år i 2019. Foto: Ritzau Scanpix

- Det sexede kommer fra selvtillid. Hensigten bag alt vi gør, er, at inspirere andre kvinder, men i sidste ende enhver, som resonerer med det, vi gør, fortæller Nicole Scherzinger.

- Der er noget utroligt magtfuldt ved at tage ejerskab over sig selv og ikke være en undskyldning for sig selv.

Det er ikke første gang, at den populære popgruppes optrædener er blevet kritiseret for at være for provokerende:

