Stjerne ryger hash i video: Vil sprede budskab

'Det er tid til at ende krigen mod marihuana'

Sådan står der i slutningen af Maroon 5's nye musikvideo til sangen 'Nobody's Love', som også viser forsanger Adam Levine rulle en joint og ryge den for rullende kamera.

41-årige Adam Levine ser også noget anderledes ud i videoen, hvor han har kronraget sig og groet et stort fuldskæg.

Musikvideoen afsluttes med et budskab, som bandet citerer American Civil Liberties Union for at have skrevet:

'Det er tid til at ende krigen mod marihuana. Den aggressive håndhævelse af loven om besiddelse af marihuana smider uden grund hundredtusindvis af mennesker ind i retssystemet og spilder milliarder af skatteydernes penge.'

'Ydermere bliver den håndhævet med tydelig racemæssig bias. Selvom den er en prioritet for politiet, har krigen mod marihuana fejlet i at reducere brugen af marihuana og tilgængeligheden, og den har gjort brug af ressourcer, som kunne være bedre investeret i vores lokalmiljø,' står der i citatet.

Videoen er ifølge USA Today instrueret af David Dobkin, som har instrueret filmen 'Wedding Crashers'. Han filmede ifølge mediet hele videoen på sin iPhone i løbet af en enkelt aften, og der var ingen andre til stede end de to.

De skriver desuden, at både instruktøren og Adam Levine blev testet negative for COVID-19, før de filmede videoen.

Du kan se videoen her.