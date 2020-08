Stjerne sender opsang: Vi har ikke ret til det

Den tidligere Destiny's Child-stjerne Kelly Rowland mener, at man ikke skal dømme andre, og at man skal sprede kærlighed og venlighed i stedet for negativitet

Kelly Rowland, der brød igennem på den internationale musikscene som medlem af gruppen Destiny's Child og efterfølgende fik en succesfuld solokarriere som både sanger og skuespiller, er ikke fan af den tendens, som 2020 i stor stil har budt på.

På Instagram sender hun derfor en opsang mod den såkaldte 'cancel culture', hvor diverse film, serier, sange og navne bliver censureret og ændret, fordi de med nutidens øjne ikke længere bliver fundet passende.

Se også: Politisk ukorrekt: Arnold-film er taget af plakaten

'Jeg er glad for, at gud aldrig slettede mig. Jeg er sikker på, at han kunne han gjort det mange gange,' skriver sangerinden og fortsætter:

'Lad os alle forsøge at huske, at vi ikke skal dømme andre. Vi har ærligt talt ikke plads til det - og heller ikke ret til det. Lad os huske, at vi skal gå forrest med kærlighed og venlighed, for verden har negativitet nok, uden du fylder mere på af det,' skriver hun og afslutter med et hashtag, hvor hun opfordrer folk til at lade være med at forsøge at være gud.

I kommentarfeltet modtager hun både støtte og kritik, og i en kommentar understreger Kelly Rowland, at hun ikke tænker på noget specifikt.

'Det sker bare til højre og venstre,' skriver hun.

Se også: Skal Kæmpe Eskimo have nyt navn? Her er svaret

39-årige Kelly Rowland har som skuespiller medvirket i film som 'Freddy vs. Jason' og 'Think Like a Man', mens hun også er på rollelisten i 2020-filmen 'Black Is King', som Destiny's Child-kollegaen Beyoncé står bag.