Stjerne uden bh i Cannes

I adskillige år dannede den i dag 33-årige skuespiller og model Amber Heard par med en af verdens mest eftertragtede mænd, nemlig selveste Johnny Depp. Parret mødte hinanden i 2011 under optagelserne til filmen 'The Rum Diary'. De verdenskendte turtelduer blev gift i 2015, men ægteskabet endte i stort drama og med skilsmisse i 2017, fordi Amber Heard havde beskyldt Johnny Depp for at være voldelig i deres ægteskab.

I april måned i år bad Amber Heard en domstol i Virginia, USA, om at forkaste et sagsanlæg på 50 millioner dollars, som hendes eksmand Johnny Depp havde anlagt over en aviskronik, fordi Amber Heard havde skrevet om vold i hendes ægteskab med Depp.

Amber Heard hilser her på pressen på den røde løber i Cannes. (Foto: Ritzau Scanpix)

I sit sagsanlæg skriver Johnny Depp, at påstanden om, at han har været voldelig over for Heard er 'kategorisk og beviseligt falsk'.

Selv om dønningerne efter den dramatiske skilsmisse endnu ikke har lagt sig helt, virker Amber Heard netop nu under filmfestivalen i Cannes, som om hun har lagt problemerne bag sig.

Onsdag aften optrådte hun på den røde løber i Cannes smilende og smuk i en utrolig flot aften-kreation i forbindelse med gallapremieren på filmen 'Les Misérables'.

Og her til eftermiddag tiltrak hun sig også masser af opmærksomhed, da hun tog til frokost på den fashionable restaurant La Plage du Martinez i en fræk top uden bh. Og det friske look blev forstærket af en brun lædernederdel.

Johnny Depp og Amber Heard poserer sammen tilbage i 2011, da de mødte hinanden i forbindelse med optagelserne til filmen 'The Rum Diary'. (Foto: AP)

En utrolig elegant aften-kreation. Amber Heard stråler på den røde løber i Cannes.(Foto: Ritzau Scanpix)