Stjerne vil tage Cruises plads: Klar til at tæske Bieber

Ifølge Steve-O har han fået lovning på at overtage Tom Cruises plads, hvis han takker nej til at møde Justin Bieber

Det skabte overskrifter, da 25-årige Justin Bieber gik til tasterne på Twitter og udfordrede 56-årige Tom Cruise til en slåskamp i UFC-regi.

Udfordringen blev mødt med larmende tavshed fra Tom Cruise, og senere trak Justin Bieber i land. Men i den seneste tid har UFC-chefen Dana White bekræftet, at der har været afholdt positive møder omkring en eventuel kamp.

UFC-stjernen Conor McGregor har også tilbudt af afvikle kampen. Det er dog stadig et stort spørgsmålstegn, om Tom Cruise har interesse i at slås med den 31 år yngre udfordrer. Og skulle det blive et nej, så er afløseren allerede klar.

'Jackass'-stjernen Steve-O er nu kommet på banen. Over for TMZ siger han, at Bieber har udfordret den forkerte, og at han allerede har tilbudt sig selv til kampen over for Dana White.

- Jeg brækker mig over, at mit potentiale i buret bliver overset, siger Steve-O og fortsætter.

- Jeg havde en kort samtale med Dana White, og han er enig i, at hvis Tom Cruise ikke slår til, og nogen skal overtage hans plads i buret mod Justin Bieber, så er jeg manden. Vi gav hånd på det, Dana White og jeg.

Selvtilliden fejler ikke noget hos Steve-O. Foto: All Over Press

I udfordringen mere end indikerer Steve-O, at Bieber er en tøsedreng, fordi han udfordrer en, der er så meget ældre end ham selv.

- Jeg mener, at du har valgt en kamp mod den forkerte fyr. Tom Cruise er måske 56 år, men hey, jeg er 45 år, siger han.

Nogle UFC- og MMA-kampe bliver afgjort ualmindeligt hurtigt - bare se på Mark O. Madsens møde med Patrick Nielsen - men det bliver ikke tilfældet, hvis Steve-O får chancen mod Justin Bieber, forsikrer han.

- Jeg kan tage imod en seriøs omgang prygl.

Det kan alle seere af 'Jackass' formentlig skrive under på.