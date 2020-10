Stjerneguitarist hjalp gademusiker

Da den 26-årige skotske gademusiker Matt Grant tirsdag i denne uge spillede på gaderne i Edinburgh, blev han pludselig konfronteret af en voldsom kvinde, der smadrede hans guitar ned i asfalten.

Uden sin guitar kan Matt ikke tjene penge, så han oprettede samme aften en indsamling på hjemmesiden GoFundMe, hvor han søgte om støtte til at købe en ny guitar.

Folk fik medlidenhed med den unge musiker, der hurtigt fik indsamlet ca. 33.000 kroner, et beløb, der er mere end rigeligt til at købe en ny guitar.

Det skriver flere medier heriblandt CNN

Matts guitar var så smadret, at han ikke kunne spille på den. Foto: GoFundMe.

Matt fik sig dog en ekstra god overraskelse, da han tog ned til musikbutikken for at købe sin nye guitar. Her fortalte butiks-chefen Chris Cunningham nemlig, at den amerikanske guitarist Jack White, der især er kendt for sit band 'The White Stripes, havde tilbudt at forære ham en guitar som gave. Cunningham fortalte til CNN, at Jack Whites team havde ringet rundt til alle musikbutikker i Edinburgh for at finde frem til den skotske gademusikant.

Som gave fra Jack White valgte Matt Grant en flot hjemmebygget Fender Stratocaster-guitar.

Han viste efterfølgende sin nye guitar frem på Instagram og skrev følgende:

'Et godt billede til min bedstemor, hvor jeg sidder med min nye Fender-guitar, som Jack White købte til mig. Helt ærligt bare at gentage det igen er fuldstændig fantastisk.'

Lidt tidligere på dagen havde Matt Grant takket Jack White lidt mere udførligt og fremvist et billede af sin flotte ny guitar. Her skrev han blandt andet således:

'Jeg kan ikke takke Jack tilstrækkeligt for hans absolutte generøsitet. Han har angiveligt fået kendskab til min sag, og herefter fået sin manager til at få fat i mig. Han fandt mig lige i rette tid i en guitar-butik, så jeg kunne få den her absolutte skønne guitar. Tak Jack. Jeg ville elske, hvis jeg kan en dag får mulighed for at takke dig personligt. Du er en legende.'