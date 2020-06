Stjerneinstruktør er død

Den kendte filminstruktør Joel Schumacher er mandag afgået ved døden i New York City i USA efter et længere kræftforløb.

Han startede sin karriere som kostume designer, men blev senere hen instruktør. Han har blandt andet instrueret to Batman-film.

Han står bag flere verdenskendte film som Kliken fra St. Elmo, Flatliners, Klienten, Falling Down, Lost Boys og to Batman-film: Batman Forever og Batman and Robin.

Han instruerede ligeledes et par episoder af Netflix hitserien House of Cards i 2013.

Han har gennem sin tid fået stor ros for at have øje for nye unge talenter, og liges at have været med til at hjælpe nogle af de største skuespillere i Hollywood på vej ved at give dem store roller i sine film. Det er blandt andre Julia Roberts, Demi Moore, Kiefer Sutherland, Rob Lowe og Matthew McConaughey.

