Stjerneinstruktør tilbageholdt i Københavns Lufthavn

Onsdag blev den oscarnominerede instruktør Feras Fayyad, der er instruktør på den danskproducerede dokumentarfilm 'The Cave' tilbageholdt i Kastrup Lufthavn.

Det udtaler Sigrid Dybkjær, der er filmens producer, i en udtalelse til mediet Variety.

Syriskfødte Feras Fayyad er bosat i Berlin, men bruger en del tid i Danmark i kraft af sit arbejde i øjeblikket.

'Tingene eskalerede for to nætter siden, da jeg fik et opkald fra Feras. Han fortalte, at han var blevet tilbageholdt i København af immigrationspolitiet. Jeg skyndte mig til lufthavnen. Her fortalte Feras mig, at politiet havde brugt unødvendig magt, da de havde tilbageholdt ham', står der i meddelelsen.

'Den sidste måned har været meget for en mand, der tidligere har været fængslet og er blevet tortureret i Syrien, hvis familie er truet, og som har søskende spredt overalt i Europa', står der videre.

Filmen 'The Cave', som Feras Fayyad har instrueret, er nomineret til en Oscar. Foto: Valerie Macon/Ritzau Scanpix

Flere misforståelser

Over for Ekstra Bladet bekræfter Freddy Neumann, der er PR-ansvarlig på 'The Cave', at instruktøren onsdag blev tilbageholdt i Kastrup Lufthavn.

- Der sker nogle misforståelser i det øjeblik, han skal vise sine papirer i Danmark. Han har opholdstilladelse i Tyskland og kommer fra Tyrkiet med et fly, og derfor opstår der nogle problemer og nogle spørgsmål om, hvad han skal i Danmark. Det bliver dog udredt, og han får lov at fortsætter, siger Freddy Neumann til Ekstra Bladet og henviser ellers til Dybkjærs meddelelse.

Ekstra Bladet har været i kontakt med presseafdelingen i Kastrup Lufthavn, der henviser til Københavns Politi. Til Ekstra Bladet meddeler vagtchefen fra Københavns Politi, at det ikke er muligt at få en kommentar før på mandag, hvor presseafdelingen er tilbage fra weekend.

Personlig film

Den dansk-syriske dokumentar 'The Cave' er en af fem nominerede til en Oscar i kategorien 'Bedste Dokumentar'. Filmen handler om en kvindelig læge, der leder et underjordisk hospital i den syriske provins Al-Ghouta.

Filmen er en personlig skildring af Feras Fayyads oplevelser i Syrien og er dedikeret til hans syv søstre, til hans datter og til alle de kvinder, der er blevet fængslet og tortureret i Syrien, fordi de er kvinder.

Dokumentaren har danske producere, dansk producent, danske klippere og dansk sound editor.

Dansk-syrisk dokumentar nomineret til en Oscar