Stjernekok smider 12 kilo med enkel ændring

Når det snart højaktuelle julemadlavningsprogram med Jamie Oliver ruller over skærmen, bliver det med en væsentlig ændring.

Den 44-årige stjernekok har nemlig barberet hele 12,6 kilo af sine sideben ved at ændre på sin kost. Det skriver det engelske medie Express. I tiden op til det velkendte juleprogram har han opdateret pressen på sit vægttab.

- Jeg er omkring fire til seks kilo tungere, end jeg burde være. Jeg kommer til at smide de ekstra kilo i løbet af de næste par måneder, sagde han til The Times.

Sådan gjorde han

Vægttabet er ikke kommet over natten, men er gevinsten ved en ændret kost. Til Radio Times forklarede Jamie Oliver:

- Jeg skubbede kød længere ud af min kost, mens jeg spiste flere grønsager, sov mere og bevægede mig mere.

Jaime Oliver fortæller, at da han fyldte 30, begyndte vægten at snige sig opad. Foto: Nils Jorgensen/Shutterstock

Det manglende kød blev erstattet af nødder.

- De (nødder, red.) gør, at man har en halvt så høj risiko for at få et hjerteanfald. Man burde også sørge for, at ens børn får dem, forklarer tv-kokken og tilføjer, at han også drikker mindre alkohol.

Spiste mere end han plejede

Især begrænsningen af alkohol mener stjernekokken har været godt for helbredet.

- Den typiske brite drikker alkohol. Jeg skal ikke fortælle folk, hvad de skal gøre, men den rytme, jeg har fundet, gør, at jeg kun drikker i weekenden.

Tv-kokken har udskiftet kød med nødder - det har hjulpet en hel del, siger han. Foto: Ken McKay/Shutterstock

- Det handler om at være bevidst om sine valg og vide, at man gør noget godt, siger han.

Hurtigt raslede kiloene af kokken, som kan konstatere, at han i hvert fald ikke gik sulten i seng.

- Jeg lod ikke være med at spise. Jeg spiste faktisk meget mere, end jeg plejede, siger han.

