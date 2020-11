Stjernekok tordner: - Skrid ad helvede til

Gordon Ramsay er træt af at blive spurgt, hvorvidt han er bedstefar, når han går rundt med sin lille søn, Oscar

For et år siden blev den 54-årige stjernekok Gordon Ramsay far for femte gang, da han og konen Tana bød velkommen til deres lille søn, Oscar.

At blive far til fem i en sen alder er dog ikke lutter idyl for stjernekokken, og en ting går især Gordon Ramsay på i forbindelse med familieforøgelsen.

Når han går på gaden med sin familie, er der nemlig ofte folk, der tror, at det er Ramsays 20-årige søn, Jack, der er far til barnet, og at Gordon Ramsay derved er bedstefar.

Tv-kok gjort til grin

Netop det spørgsmål får den kendte kok helt op i det røde felt.

- Den værste ting i verden er, når jeg går sammen med Tana og Jack, og alle kigger på Jack, som om Oscar er hans søn, siger han i et stort interview med Men's Health.

Ifølge Gordon Ramsay konstaterer folk ofte i den forbindelse, at 'han må være en meget stolt bedstefar'.

- Skrid ad helvede til. Han er vores. Hvis jeg bliver kaldt bedstefar en gang mere, så går jeg fandeme amok, siger han i interviewet.

Ud over Jack og Oscar er Ramsay også far til tre døtre - Megan, Matilda og Holly - som han alle har sammen med konen Tana. De to har været gift siden 1996.