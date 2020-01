Stjernekok vejede 114 kilo: Se hans chokerende vægttab

Stjernekokken Gordon Ramsay overraskede for nylig på Instagram sine mange fans med et billede, hvor han viser sin flotte krop frem kun iført et par røde badeshorts. På billedet står Ramsey sammen med sin lille søn Oscar samt sin 20-årige søn Jack. Alle tre er iført røde short, men det som får de mange fans til at spærre øjnene op, er, at Gordon Ramsey næsten matcher sin unge søn med henblik på flad mave og flot krop.

Til billedet skriver Gordon Ramsey: 'Nye shorts til jul'.

Billedet har fået mere end en halv million likes. Og i kommentarfeltet bliver mesterkokken hyldet for sin flotte krop.

Gordon Ramsey har selv i et interview med det amerikanske tv-program The Today Show forklaret om baggrunden for sit store vægttab:

'Jeg har gennem længere tid spist fem gange om dagen, men nu spiser jeg altid små portioner. Det er meget bedre end en stor omgang morgenmad, en stor frokost og en stor middag.'

Gordon Ramsey vægt skifter også ind i mellem. Her er to billeder fra 2019, hvor der er tydelig vægtforskel. Billedet til venstre er fra maj måned og billedet til højre er fra juni måned. (Foto: Getty Images)

Det er ikke nogen hemmelighed, at Gordon Ramsey før 2012 var ganske overvægtig. Han vejede faktisk 114 kilo. Men i 2012 begyndte han allerede at ændre sin livsstil.

'Jeg begyndte at fokusere på at komme i rigtig god form, dengang jeg havde et rigtigt travlt liv', fortæller Ramsay til Daily Mail og tilføjer, at han fik en personlig træner ved navn Will Usher, der fik ham til at cykle i fitness-lokalet en time hver dag samt udføre intensiv workout tre gange om ugen.

Herunder kan du se en superslank Gordon Ramsay i oktober måned 2019.

Gordon Ramsay har i øvrigt til de britiske medier forklaret, at det var hans kone Tana, der inspirerede ham til at ændre sin livsstil, fordi hun ikke var helt tilfreds med hans udseende:

'Jeg vejede 114 kilo. Jeg så forfærdelig ud. Når jeg på billeder fra dengang, tænker jeg på, hvorfor min kone blev hos mig.Tana ser meget bedre ud end mig, og hun er smuk. Og så skal hun bare gå i seng med en tyksak som mig, forklarer Gordon Ramsay, der dog stadigvæk har formået at holde vægten nede på de omkring 95 kilo.