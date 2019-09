Stjernen over dem alle: Alderen preller af på verdensstjernen

Det er ca. 10 uger siden, at Hollywood-stjernen Meryl Streep, fyldte 70 år den 22. juni. Men det virker, som om at alderen preller fuldstændig af på verdensstjernen.

Det fik man et tydeligt bevis på, da hun søndag aften mødte op på den røde løber under filmfestivalen i Venedig og tog alle med storm iklædt en luftig blå kjole med blomstermotiver.

Film-dronningen hævede sine arme mod himlen og hilste på sine fans. Og alles øjne var rettet mod den 70-årige diva.

70-årige Meryl Streep. Stjernen over dem alle. (Foto: Ritzau Scanpix)

I Steven Soderberghs film 'The Laundromat' spiller Meryl Streep hovedrollen som enken og pensionisten Ellen Martin, der efter sin mands død forsøger at få orden i sin økonomi. Men hun støder hele tiden ind i modstand og sætter sig for at at afsløre en massiv hvidvaskningsskandale med hovedsæde i Panama. Skurkene i Panama-firmaet spilles af Gary Oldman og Antonio Banderas.

På trods af sine 70 år tilhører Meryl Steep stadig den absolutte elite af kvindelige skuespillere i Hollywood. Hun er tredobbelt Oscar-vinder. Første gang vandt hun en birolle-Oscar for sin rolle i 'Kramer mod Kramer' i 1979. Anden gang vandt hun hovedrolleprisen for sin rolle i 'Sophies valg' i 1982. Og tredje gang var det igen en hovedrollepris for hendes præstation i filmen 'Jernladyen' fra 2012. Sammenlagt er Meryl Streep blevet nomineret til en Oscar hele 20 gange.