Stjernen til Oprah: Det er surrealistisk

I hjertet af New York inviterede den verdensberømte amerikanske vært Oprah Winfrey skuespiller Bradley Cooper ind i sit studie.

Showet blev sendt i nat dansk tid. Og der var meget at tale om, da skuespiller Bradley Cooper blandt andet er oscar nomineret for sin mandlige hovedrolle i filmen 'A star is born', hvor stjerner som Lady Gaga også er en af topnavnene.

Filmens medvirkende er nomineret i i alt 12 nomineringer ved dette års Oscar show.

- Det er surrealistisk, Oprah, for at være helt ærlig. Jeg mener, det giver ingen mening. Jeg prøver bare at trække vejret igennem det, være nærværende og tage alt det gode jeg kan fra det,' udtaler Bradley Cooper glad under showet.

Det er heller ikke første gang Bradley oplever, at han bliver belønnet for sit skuespil.

