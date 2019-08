Stjernens nøgenbillede får nettet til at gå amok

Den gravide plus size-model får ros for at vise, hvordan en vaskeægte kvinde ser ud

I sidste uge afslørede den 31-årige verdensberømte plus size-model, Ashley Graham, at hun er gravid og venter barn med sin ægtemand, Justin Ervin.

Ashley Graham lagde et billede ud på Instagram, hvor hun afslørede sin graviditet. Billedet har siden fået mere end 4,8 millioner likes og ca. 55.000 kommentarer.

Men nu er Ashley Graham aktuel med et helt frisk billede igen. Og denne gang er hun splitternøgen. Billedet har på kun to dage fået 1,2 millioner likes og 21.000 kommentarer. På billedet kan man tydeligt se Ashleys appelsin-hud og store former. Men det falder åbenbart i mange af hendes følgeres smag. Ashley bliver nemlig kaldt en vaskeægte kvinde.

Til billedet skriver Ashley:

'Det samme. Det samme. Men en lille smule anderledes.'

I mange kommentarer på Instagram hyldes Ashley for sin ærlighed omkring, hvordan kvindens krop forandrer sig under en graviditet.

En bruger skriver følgende:

'Jeg elsker dig for dette. Sådan ser en vaskeægte kvinde ud.'

En anden skriver:

'Jeg ville ønske, at jeg kunne like det her billede en million gange. Du er så smuk.'

En tredje bruger skriver:

'Jeg elsker det billede. Vi er alle sammen smukke og unikke. Du inspirerer mig til at elske min egen krop, der nu har gennemgået hele tre graviditeter.'

En fjerde skriver:

'Du er et godt forbillede for andre kvinder og unge piger.'