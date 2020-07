Stjernepar bekræfter forhold på Instagram

For syv dage siden afslørede Hollywood-skuespilleren Megan Fox og musikeren Machine Gun Kelly - der har det borgerlige navn Colson Baker - for første gang deres kærlighed og nye forhold offentligt. Det skete den 22. juli i podcasten 'Give Them Lala ... With Randall'.

Her fortalte parret åbent om, hvordan deres forhold startede, og hvilke følelser der hurtigt blomstrede imellem dem, da de mødte hinanden første gang i forbindelse med optagelserne til den kommende film 'Midnight in the Switchgrass' i Puerto Rico, hvor de spiller over for hinanden.

Bekræfter massive rygter

Men nu viser de også for første gang nogensinde deres kærlighed frem på Instagram. Det skete, da Machine Gun Kelly i går lagde et billede ud på Instagram, hvor han står og holder om kroppen på Megan Fox. Til billedet skriver han:

'Jeg har ventet en evighed på at finde dig'

I maj måned i år blev det kendt, at den 34-årige Megan Fox skulle skilles fra sin 47-årige ægtemand, Brian Austin Green, der blev verdenskendt for sin rolle i tv-serien 'Beverly Hills 90210'. Parret blev gift i 2004 og har fået tre børn sammen.

Men nu har Megan Fox altså kastet sin kærlighed på Machine Gun Kelly.

Mere end 1,3 millioner mennesker har ind til videre liket billedet af Megan og musikeren, der står og rækker tunge. Og i kommentarfeltet vrimler det med lykønskninger fra både kolleger og fans.