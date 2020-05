Stjernepar bekræfter massive rygter

'Game of Thrones'-stjernen Sophie Turner viser nu endelig babybulen frem og bekræfter dermed, at hun og Joe Jonas skal være forældre

Rygterne har længe svirret om, at stjerneparret bestående af den 24-årige skuespiller Sophie Turner og den 30-årige musiker Joe Jonas kendt fra Jonas Brothers venter deres første barn sammen.

Flere amerikanske medier har omtalt Sofie Turners graviditet, efter flere anonyme kilder tæt på familien har bekræftet de glædelige nyheder, men påpeget, at parret forsøgte at holde graviditeten hemmelig.

Stjerneparret har dog endnu ikke selv bekræftet den kommende familieforøgelse eller vist Sofie Turnes gravide mave tydeligt frem - før nu.

Forleden gik Joe Jonas og Sofie Turner nemlig en tur i Los Angeles, og her viste Sofie Turner, der især er kendt fra 'Game of Thrones', for første gang den voksende babybule frem.

Du kan se billedet herunder:

Joe Jonas og Sofie Turner på tur i Los Angeles. Her ses Sofie Turners gravide mave tydeligt. Foto: AGNY/Backgrid/ Ritzau Scanpix

Parret blev første gang set sammen ved MTV Europe Music Awards i Holland i 2016.

Tre år senere blev de gift i al hemmelighed i Las Vegas og senere ved en stor ceremoni i Paris.

Joe Jonas' brødre, Nick og Kevin Jonas, deltog i brylluppet. Det samme gjorde deres koner, Priyanka Chopra og Danielle Jonas.