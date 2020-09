Stjernepar overrasker: Hemmeligt gift i Las Vegas

Den første mandag i september byder hvert år på fejring for amerikanerne, når den såkaldte Labor Day rammer. Men det var ikke det eneste, som Lily Allen og David Harbour i år fejrede.

Mandag 7. september blev parret nemlig gift i al hemmelighed i Las Vegas. Det skriver TMZ, efter både 35-årige Lily Allen og 45-årige David Harbour har delt billeder og bekræftelse på Instagram.

Her ses det lykkelige par under vielsen, der blev foretaget af en Elvis-efterligner, mens kærligheden efterfølgende blev fejret med en snasket burger.

Kommentarfeltet flyder over med lykønskninger fra venner og følgere, og flere er tydeligvis også overraskede over, at de valgte Las Vegas-løsningen.

'Er du seriøs!?', lyder en af de første kommentarer, som Lily Allen stille og roligt besvarer med et 'ja'.

Rygterne om et ægteskab begyndte at florere tirsdag, da TMZ kunne afsløre, at det ellers så hemmelighedsfulde par havde fået en tilladelse til at blive gift i Las Vegas.

Den fik Lily Allen og David Harbour i søndags, hvilket gav dem ét år fra den dato til at blive gift. Men de skulle altså kun bruge én dag, før de officielt sagde ja til hinanden.

David Harbour er især kendt for sin rolle i Netflix-successerien 'Stranger Things', mens Lily Allen primært er kendt som sanger og har en lang række hits bag sig.

Parret blev først spottet sammen i august sidste år, og siden foråret har der været rygter om, at de skulle være blevet forlovet.

Lily Allen har to børn med sin eksmand, Sam Cooper, som hun blev skilt fra i 2018.