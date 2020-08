Stjernepar sammen igen

Scott Disick er ikke bange for at bekræfte, at Tristan Thompson og Khloé Kardashian igen danner par

De færreste havde nok forestillet sig, at Khloé Kardashian igen ville finde sammen med Tristan Thompson, efter han hele to gange er blevet taget i utroskab.

Seneste skandale var med Khloés lillesøsters bedste ven Jordyn, hvor Tristan havde kysset med den unge kvinde, mens han var kærester med Khloé.

Tristan kyssede med Kylie Jenners veninde Jordyn til en fest uden hans kæreste. Foto: MEGA

Tidligere har overvågningsvideoer fra et hotel også vist, hvordan Tristan var sammen med hele to kvinder, mens hans kæreste Khloé var gravid i niende måned med parrets datter True.

Alligevel har den 36-årige realitystjerne og designer angiveligt valgt at finde sammen med basketball-spilleren igen.

Khloés svoger bekræfter, at de nu er sammen igen. Foto: Shutterstock

Det siger hendes tidligere svoger og bedste ven Scott Disick i hvert fald.

På Instagram har den populære eksmand til Kourtney Kardashian nemlig skrevet en kommentar til et billede af Khloé, der er svær at tolke på andre måder, end at de to nu igen er sammen.

'realtristan13 er en heldig mand', skriver han til billedet, hvor Tristan Thompson er tagget i kommentaren.

Scott har altid været kendt for sit tætte forhold til Khloé. Han har tidligere dannet par med Kourtney Kardashian, som han har tre børn med. Foto: PA photos

Rygterne er da også gået længe, hvor Khloé selv har skrevet på Instagram, at de ikke ligefrem rager andre, om hun er sammen med Tristan eller ej.

Også Khloés bror Rob Kardashian og Tristan er igen begyndt at skrive til hinandens billeder på Instagram, og det lader til at den utro ekskæreste er helt inde i varmen igen.

En insider har dog delt med InTouch, at kvinderne i familien ikke er helt færdige med at bære nag til basketball-spilleren.

Dog virker det til, at Khloé er helt ligeglad med alle andres holdninger.

Parret har endnu ikke selv kommenteret Scotts kommentar.