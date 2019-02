Stjernepar skal giftes: Viser ringen frem

Den 42-årige, mørkhårede skuespiller-skønhed Orlando Bloom faldt i går på valentinsdag på knæ for kæresten Katy Parry. Det skriver det britiske medie Vogue.

Den 34-årige popstjerne Katy Perry annoncerede den lykkelige nyhed blot kort efter på sin Instagram-profil, med hvad der synes at ligne en ring med både rubin- og diamandsten. Orlando kunne heller ikke holde den glædelige nyhed tilbage fra sine følgere, og få minutter efter sin nyligt-forlovede lagde han selvsamme billede op.

Det har dog ikke altid været en dans på roser for de to forelskede superstjerne. Parret startede med at date i januar 2016 og gik allerede fra hinanden igen i 2017. Der var dog tale om en mindre pause, og april sidste år opstod der igen sød musik imellem dem.

Gift før

Det bliver ikke første gang, at Katy Perry og Orlando Bloom giver deres ja, til døden dem skiller.

Katy Perry har tidligere været gift med komikeren Russel Brand, og Bloom tæller også en enkelt eks-ægtefælde, nemlig topmodellen Miranda Kerr. Selvom ægteskabet ikke holdt, berigede det dog Orlando Bloom med en søn, der i dag er syv år gammel.

Katy Perry har måske en svaghed for brune øjne og lækkert, mørkt hår. Inden hun fandt sammen med Bloom, var hun nemlig i en periode kærester med musikeren John Mayer.