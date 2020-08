Stjernepar smider bombe i musikvideo

Opfindsomheden er stor i og omkring Hollywood, når kendisserne skal afsløre deres små hemmeligheder.

Stjerneparret Chrissy Teigen og John Legend har været yderst kreative i afsløringen af, at de venter deres tredje barn sammen.

Torsdag aften var der premiere på John Legends nye musikvideo, 'Wild' hedder den, og i den er fruen hevet ind som skuespiller.

Der bliver nusset og kysset lystigt i den spritnye video, der mod slutningen afslører en babybule på Chrissy Teigens mave.

Hvor elegant.

Her er det afslørende klip fra musikvideoen. Foto: Ritzau Scanpix

Den 41-årige Grammy-vindende musiker og den 34-årige model blev gift i 2013, og sammen har de børnene Luna og Miles.

Chrissy Teigen har de seneste måneder skabt en del debat om sin barm, da hun meddelte, at hun ville have fjernet sine implantater for at få et mere naturligt look.

